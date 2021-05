“Es muy difícil bajar la inflación en Argentina, se gasta más de lo que se tiene”

El economista Lucas Dapena analizó en radio CNN Salta la situación de la inflación en Salta y el país, teniendo en cuenta que hoy se darán a conocer los números del INDEC. La inflación de abril se ubicaría en torno al 4% mensual, lo cual impulsará el alza de precios en el primer cuatrimestre al 16% ó 17%, y la interanual al 45%, según las principales consultoras privadas.

“Está muy difícil bajar la inflación de los 3 puntos mensuales. Se está confirmando lo que analizábamos a comienzo de año con lo que nos anticipaba el mercado y las instituciones acerca de que la inflación va a ser del 50%", proyectó.

De acuerdo a lo que explicó Dapena, no es que el precio de los productos suba de manera exponencial sino que se emite dinero y no hay más producción. Como hay más dinero, el precio del dinero cae, es decir el valor del dinero cae.

“El año pasado se emitió dinero porque no les alcanzaba, por una cuestión estructural de Argentina que siempre gasta más plata de la que tiene y por otro lado por la pandemia. Toda esa masa de dinero que está dando vuelta en la economía, ahora que se empieza a normalizar toda la actividad, no hay tantas restricciones. El problema de Argentina es que siempre se gasta más. En una familia, hay que achicar los gastos. El problema en nuestro país es que ningún gobierno quiere achicar y siempre gastan más”, señaló.

Respecto a las medidas económicas que “ayudan” al bolsillo, Dapena dijo que “las medidas que están lanzando fracasaron en todos lados. Los productos de los precios máximos no están. Las herramientas que se están utilizando no sirven, ya se probaron en el mundo y no sirven. Por otro lado, si siguen emitiendo y no achican gastos, vamos a seguir teniendo inflación”.