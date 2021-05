Contrató a sicarios para matar a su esposa y asesinaron a él, para "no dejar a un hijo sin su madre"

Una dupla de sicarios asesinó a su cliente de 59 años, quien los había contratado para matar a su esposa, porque no querían dejar a los hijos sin su madre. Ocurrió en Alto Hospicio, una ciudad norteña de Chile.

A finales del año pasado, Cresencio Gómez, la víctima mortal, contrató a los sicarios fin de matar a una mujer que le debía tres millones de pesos. Aceptaron el trato, pero no sabían que era una mentira ni tampoco que se trataba de su propia esposa.

El primer plan era simular un robo en la casa, subir al segundo piso y asesinar a la mujer, pero cuando el cliente contó la verdad cambiaron los planes . Días previos a llevar a cabo esta primera estrategia, citaron al hombre para que les pagara el crimen y terminaron matándolo. Hoy, los jóvenes de 21 y 15 años están detenidos.

"Esa noche este caballero les contó la verdad mientras caminaban en dirección a su domicilio. Mi defendido le respondió: 'pero cómo vamos a hacer eso'. Este señor les decía: 'qué les importa, si les estoy pagando. Esto no es gratis . A ustedes no les importa quién es la persona. Hagan el trabajo no más '", explicado el abogado de los asesinos.

Seguido agregó: "Mi cliente le contestó: 'es tu señora y tu hijo. Eso no se hace' . Con sus palabras da a entender que sus principios le impiden hacer este tipo de trabajos. De hecho, me dijo que para él la mamá es sagrada y que no iba a dejar a un hijo sin su madre ".

La Policía de Investigación (PDI), por su parte, DIO SU versión alemana los Hechos: ". Lo Mataron Porque Así Se quedaban con la plata y cortaban TODO Vínculo Con El En Su Declaración Ellos Dicen que no habian Decidido de antemano sin matar una la mujer y que considera que este hombre era un maldito por contratar a gente para matar a otra ".

El hombre estaba divorciado desde hacía dos años de su ex mujer, quien convivía con su hijo en el segundo piso de la casa mientras que él se había instalado en el primero.