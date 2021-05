¿Se vienen medidas? El presidente del COE no descartó “algún ajuste a la nocturnidad”

En medio de la preocupación por el impacto de la segunda ola de coronavirus en Argentina y con algunas localidades en Salta tomando medidas para mitigar los contagios, está previsto que este viernes se reúna el Comité Operativo de Emergencias para definir si hay nuevas restricciones, se mantienen las actuales o pueda haber algún cambio.

Anticipándose a este encuentro el presidente del COE, Francisco Aguilar, dialogó con FM Aries donde señaló que evaluará cuál es la situación epidemiológica de la provincia, el mapa de departamentos en riesgo y otras variantes para tomar algún tipo de resolución.

“Podríamos hablar de nuevas restricciones pero tenemos que ver cómo nos va; cada provincia tiene que acompañar las medidas, en la medida que la provincia esté en situación grave o alerta sanitaria como el AMBA o Rosario”, ejemplificó en primer lugar.

En cuanto a la ocupación de camas, enumeró que “nuestra tasa de ocupación oscila entre el 84% y el 86%, venimos así hace bastantes semanas y con eso uno puede mantener la escolaridad en primer término y las actividades económicas”, recalcó el profesional.

Más de lleno sobre las eventuales medidas que puedan tomar, Aguilar no descartó que “seguramente (habrá) algún ajuste a la nocturnidad, algo podría hacerse, hasta que nosotros no nos reunamos no puedo decir si habrá tal o cual cosa”, adelantó.

Por último agregó que, para tomar decisiones, esperarán los indicadores como “el jueves que llegará la situación epidemiológica, ahí tendremos el mapa (de riesgo de departamentos) y ver qué medidas se toma, no me puedo adelantar considerando lo dinámico de la pandemia”, concluyó.