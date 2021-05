Manteros: “Mientras la ordenanza no sea derogada no voy a permitir que se asienten”

Este jueves por la mañana un grupo de 150 manteros se manifestó en la Plaza Francia en reclamo a la respuesta negativa que recibieron a su pedido de ampliar su horario de trabajo. Solicitan poder instalarse en el centro salteño a partir de las 20:30 horas, es decir media hora antes de lo establecido. También ubicar carros en las calles laterales de las peatonales.

Al respecto, el subsecretario de Espacios Públicos, Vicente Cordeyro, explicó en Central Policial por CNN Salta que hay dos ordenanzas municipales que establecen que no se puede trabajar con mantas en la vía pública, y que su función como funcionario es hacer que la reglamentación se cumpla para no perjudicar a los comerciantes que pagan alquileres e impuestos.

Respecto a la manifestación de esta mañana, que se concentró en la puerta de su oficina, el funcionario aclaró que a él no le compete dar solución sobre la situación de los manteros. “Los gobiernos provincial y municipal tendrán que tomar decisiones al respecto. Mi función es no permitir que los manteros se instalen en la calle”, enfatizó.

Según un relevamiento del organismo, actualmente hay alrededor de 750 manteros en toda la provincia y 300 trabajadores golondrina que circulan por la capital salteña entre las 8 y las 20. “No queremos el enfrentamiento con los manteros, queremos que se busque una alternativa válida para ellos pero yo no se las puedo dar. Mientras la ordenanza no sea derogada no voy a permitir que se asienten”, sentenció.

Cordeyro también se refirió a su posible renuncia y aclaró que en un principio había tomado la decisión porque no estaba dispuesto a ceder ante la ilegalidad. “Mi función es cumplir con la ley”, finalizó.