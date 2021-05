La Poma, el único departamento fuera de riesgo: "La gente evita salir o viajar para no contagiarse"

Las alarmas están encendidas por el impacto de la segunda ola de coronavirus en Argentina, no siendo Salta ajena a esta preocupación dado los altos números de contagios registrados en la semana y con departamentos en riesgo epidemiológico.

A la espera de definiciones y con un mapa teñido de rojo y amarillo, el único departamento que sobresale de color verde –es decir de bajo riesgo- es La Poma. Al respecto InformateSalta dialogó con su senador, Daniel Nolasco, quien resaltó que la gente cumple los protocolos, todos usan tapabocas y los habitantes evitan salir del departamento.

“Gracias a Dios estamos en un buen momento, no tenemos contagiados, no tenemos gente que esté atravesando un cuadro grave ni nada por el estilo; en La Poma norte, en los pueblos como Cobres o Cerro Negro tampoco tenemos (contagios) gracias a Dios”, manifestó.

El legislador remarcó que esto es gracias a la conciencia social y al cumplimiento de los resguardos. “Estamos atravesando un buen momento con los cuidados y las restricciones sanitarias, la parte sanitaria hace un trabajo muy importante en las escuelas, en el hospital, en las distintas áreas cuidando que haya distanciamiento, barbijo, lavado de manos”, explicó.

A esto sumó que los pomeños “evitan trasladarse mucho, ven que en Salta está complicado y en vez de ir a hacer compras las encargan, yo volví ayer con mercadería, encomiendas, partidas de nacimiento, bolsas, papas, todo para entregar porque la gente evita ir a los centros urbanos”

“La gente evita salir o viajar para no contagiarse, solo por trámites viajan pero hacen lo posible para quedarse”

Nolasco también subrayó que no hay relajamiento social en la población, cosa que sí alerta en el resto de los departamentos. “Aquí todo el mundo usa tapabocas, no se ve gente que no lo use, tal vez en el camino vez a alguien solo, con sus ovejas, que no lo tenga pero en la parte urbana para nada, todos lo usan”, sentenció.

Con respecto a los hospitales, con los cuales tiene contacto constante para saber la situación, aseveró que “están un poco más tranquilos pero también más capacitados, con la experiencia, no están relajados para nada sino con madurez y conocimientos, con los agentes sanitarios y enfermeros que fueron de un lado a otro, hicieron un trabajo muy bueno donde no tuvimos que lamentar pérdidas”, concluyó.

“Tuvimos meses difíciles, en Cerro Negro hubo 80% de contagiados hace tiempo, fue difícil, ojalá no se dé el rebrote”