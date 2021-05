Con casi 4000 casos activos, el COE barajaría más restricción nocturna y de circulación

Será este viernes cuando el Comité de Emergencias de Salta se reúna para definir las medidas restrictivas que puedan entrar en vigencia, tras días de números altos de contagios de coronavirus, fallecimientos por la enfermedad y luego que algunos municipios comenzaran a endurecer actividades para mitigar los contagios.

No obstante y en la previa de la reunión, hay trascendidos sobre algunas de las posibles medidas que se estarían barajando, sin alguna confirmación oficial la cual será recién al terminarse el encuentro de sus miembros. Pasa que el COE, como en veces anteriores, esperará los anuncios del presidente de la Nación, Alberto Fernández y el DNU con la “letra chica” para saber cuán estrictas pueden ser las disposiciones sobre Salta o qué libertades tendrán para fijar medidas en base a la realidad local.

Mientras tanto, los rumores trascendidos dicen que podrían cerrarse las actividades desde las 22.00, extendiéndose la prohibición para circular desde las 23.00. Esto condicionaría directamente sobre actividades como las gastronómicas o deportivas.

Además, podría volver los controles de circulación “par-impar” según la terminación del DNI, como se supo hacer a los inicios de la flexibilización del confinamiento, pero en esta oportunidad para los centros comerciales o supermercados. Quedará pendiente saber qué ocurrirá con las actividades sociales o recreativas, como las reuniones sociales.

Sin embargo, algo que sí seguiría desarrollándose sería el dictado presencial de las clases, algo que el gobernador Gustavo Sáenz ya ratificó su intención que los alumnos puedan ser cumpliendo con su educación mediantes los lineamientos sanitarios vigentes.

Cabe recordar que, previamente, el presidente del COE Francisco Aguilar no había descartado que “seguramente (habrá) algún ajuste a la nocturnidad, algo podría hacerse, hasta que nosotros no nos reunamos no puedo decir si habrá tal o cual cosa”, adelantó.

Los números

En un rápido cálculo realizado por InformateSalta, son casi 4000 los casos activos actualmente hasta este jueves por la tarde, teniendo en base los números del parte epidemiológico emitido.

Para ser más claros, tomando en cuenta la cantidad de pacientes recuperados y las personas fallecidas por el COVID-19, como así el número total de contagiados contabilizados desde el inicio de la pandemia, son 3857 las personas que actualmente portan el virus.