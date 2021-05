El desgarrador testimonio del hijo de la mujer asesinada en barrio San Calixto

La conmoción no abandona a los vecinos de barrio San Calixto, en la zona sureste de Salta Capital, luego del femicidio ocurrido hace unos días donde una mujer murió tras recibir al menos una puñalada en la zona del cuello. Hasta el momento son dos las personas detenidas.

En medio de la congoja, siguen conociéndose detalles del escalofriante acontecimiento que enlutó a todo el barrio. En este caso el testimonio de una vecina quien aseveró que el hijo de la víctima presenció el cruento episodio.

Según lo dicho por esta residente del barrio, “mi hijo vino corriendo a decirme que el Ezequiel le pegó con un cuchillo a Jésica”, en referencia a los nombres del atacante y de la víctima. A esto señaló que “cuando salí la vi tirada ahí y le quise hacer RCP pero la policía no me dejó; él estaba agarrándole el cuello para que no le salga sangre”.

Lo peor fue comentar que el hijo de la víctima vio el momento del ataque: “El chiquito llegó gritando a mi casa lleno de sangre y decía ‘yo no la pude defender a mi mamá' hasta que finalmente se la llevó una vecina", recordó.

A este testimonio se suma el dato que, en base a las pericias que está realizando la Justicia para determinar fehacientemente lo ocurrido, el asesino habría atacado a la joven con su herramienta de trabajo.

Jésica trabajaba en una pollería de San Calixto, a donde el atacante llegó “hecho una furia” para discutir primeramente hasta que agarró un cuchillo carnicero que había en el local con el que cometió el femicidio, según la información del medio QPS.