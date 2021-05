Marcos Rojo se lesionó otra vez y será baja en Boca

"Marcos Rojo: lesión muscular en el aductor izquierdo", indicó Boca a través de sus redes sociales en un escueto parte médico que descarta al defensor para el partido clave ante The Strongest que cerrará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es la tercera lesión muscular que sufre el ex jugador del Manchester United desde que llegó a Boca y es probable que no vuelva a jugar en lo que queda del semestre, es decir el choque el miércoles por la Copa y la definición de la Copa de la Liga, aún no reprogramada.

Marcos Rojo, a quien Miguel Russo pensaba poner como titular ante The Strongest, solo jugó 9 partidos en Boca (520 minutos) y su rendimiento ha sido cuestionado por los hinchas.

La baja del defensor llegó después de la buena noticia de que todos los hisopados realizados al plantel dieron negativo por lo que la única duda del DT era el remplazante de Medina, quien ya había dado positivo.

El propio Russo había hablado con Marcos Rojo para confirmarle la titularidad pero luego, durante la práctica, sufrió una nueva lesión que algunos adjudican a la inactividad previa a su llegada a la entidad xeneize y otros a algún error en la preparación individual que hizo antes de concretar su pase a Boca.

Sin Rojo, Lisandro López volvería a la titularidad y la probable formación sería con Andrada; Buffarini, Izquierdoz, López y Fabra; Capaldo o Maroni o Cardona, Varela, Almendra; Pavón, Tevez y Villa,