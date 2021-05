Trabajadoras de servicio doméstico denuncian que son obligadas a trabajar

De acuerdo a las nuevas medidas de restricción que decretó el gobierno Nacional por nueve días seguidos de confinamiento a partir del sábado y hasta el domingo 30 de mayo, a las que adhiere la provincia, el Personal de Casas Particulares no fue declarado como esencial, excepto quienes integran la categoría 4 de cuidados personales.

Desde la agrupación de Trabajadoras de Casa Particular “Unidas Podemos Lograrlo Salta”, Ana Díaz, una de las representantes, denunció que los emperadores las obligan a ir a trabajar bajo amenaza de descuentos salariales o dejarlas sin trabajo.

“Nuestros empleadores hacen certificados truchos diciendo que somos de categoría cuatro cuando no lo son. Pedimos que los organismos que corresponden hagan los controles que corresponden. Las aseguradoras de trabajo sólo van a cubrir a la categoría cuatro de cuidado de personas, el resto de las categorías no van a ser cubiertas, si van a trabajar con certificados truchos no van a tener ningún tipo de cobertura”, explicó en InformateSalta.

De acuerdo a lo que manifestó la mujer respecto a los convenios de trabajo, “no corresponden que nos descuenten los días no trabajados por el asilamiento, mucho menos que nos dejen sin trabajo. Pedimos y exigimos que se respete nuestro derecho de cuidarnos y cuidar a nuestras familias del posible contagio del virus de covid 19 y que se respete el DNU Nacional”.