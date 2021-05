Daniel Betzel: “El comercio no contagia, queremos que el gobierno reflexione”

Tras decretarse el confinamiento en nueve departamentos de Salta, distintos sectores económicos se rebelaron a la medida y aseguraron que no la acatarán porque no pueden dejar de trabajar. Luego de una importante marcha durante los festejos del 25 de mayo, Daniel Betzel titular de la Cámara de Comercio pidió al gobierno “que reflexione”.

En el programa InformateSalta conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo, Betzel aseguró que “el comercio no contagia” y las medidas generaron bronca e indignación. “Creemos que esto no corresponde, autorizan a hacer delibery pero la gente no puede entrar”.

Aseguró que en su opinión las medidas restrictivas “no sirvieron, tenemos 1400 muertos en Salta, el problema no está ahí. Nos limitan a trabajar pero nosotros tenemos que seguir pagando sueldos y aguinaldo, con esto una pyme se funde”.

Ante una situación compleja y en la que se vivieron momentos de tensión en distintos puntos de la ciudad, sostuvo que la única forma de revertir esto es “permitirnos abrir, este encierro no tiene sentido. No queremos créditos ni subsidios, queremos trabajar”.

Desde la Cámara buscan generar los canales de diálogo con el gobierno provincial para que den marcha atrás con las medidas porque la “realidad es que no damos más”.