Acusan a Banco Nación de obligar a trabajar a un empleado de riesgo: murió de COVID sin atención

Hay consternación entre los vecinos de la zona sur de Salta Capital ante el fallecimiento de Gabriel Meayar, de 51 años, cuya familia denuncia que desde el Banco Nación lo obligaron a ir a trabajar aún con síntomas, no le permitieron aislarse, como así que lo abandonaron tanto de la entidad bancaria, de su obra social, de la ART, que tampoco tuvieron respuestas del 148, de la App Salta Covid, de la Policía y hubo una atención irregular desde el Samec.

Camila es hija de Gabriel quien en comunicación con InformateSalta contó el horror que vivieron: Todo inició el miércoles de la semana pasada cuando su papá (trabajador de riesgo por ser hipertenso) comenzó con síntomas de COVID-19, dando a conocer su cuadro al Banco Nación pero, según el testimonio de la familia, el gerente le habría dicho “que no le iba a dar los días para que se pueda recuperar porque era esencial, él atendía al público, lo único que le dijo es que lo iba a dejar salir temprano e igual fue a trabajar jueves y viernes”.

"Al gerente no le importó que sea positivo, él quería que estuviera trabajando"

Ya con síntomas más fuertes, se decide aislar junto a toda la familia. Recién el martes desde el Banco le mandaron a hacer un test rápido que le dio positivo. A todo esto ya habían llenado la app Salta Covid indicando que eran sospechosos. “Nos dijeron que se iban a comunicar, seguimos esperando el llamado”, reclamó Camila.

El fin de semana no mejoró y para la noche del domingo ya necesitaba internación porque no podía respirar, pero él no quería internarse porque tenía miedo de morir solo. Mientras tanto, la única atención médica que tenía era la del ginecólogo de la hija y la madre, porque si bien trataban de comunicarse con el 148 no conseguían ayuda como tampoco de la ART del Banco Nación. “En ningún momento se comunicaron con nosotros, en ningún momento desde el Banco habían pasado el parte que era positivo, nunca se comunicaron”.

El lunes Gabriel empeoró, no podía respirar y al final pidió una ambulancia diciendo “siento que me muero”. La familia, según su relato a InformateSalta, dijo que llamaron al 911 pidiendo una ambulancia, lo derivaron al Samec donde trataron de conseguir asistencia en cinco llamados. Como no llegaba, el hijo fue corriendo hasta la comisaría de B° El Tribuno pero, si bien los policías fueron a la casa, le habrían dicho que no lo podían tocar al ser positivo de coronavirus.

Ante la desesperación intentaron hacerle RCP pero sin éxito. Al llegar la ambulancia del Samec, ésta no habría sido la correcta, no contando con lo necesario para revivirlo. “Mi papá murió abandonado”, lamentó la familia ante lo sucedido.

El después

Camila contó que fue por ellos que los demás compañeros del Banco Nación se enteraron del fallecimiento de Gabriel, como así que, según tienen entendido, ellos habrían seguido trabajando en la sucursal bancaria sin ser aislados. A todo esto, a la media hora del fallecimiento de su padre, recién la ART tomó conocimiento que estaba contagiado y del trágico desenlace, pero que desde la obra social jamás habrían tenido comunicación, contacto o respuesta.

"La ART se comunicó con mi mamá para algunos trámites pero no querían que hagamos denuncias penales, nosotros los denunciamos tras la muerte de mi papá"

Ahora, la familia procedió a realizar las denuncias que van contra el 148, el operador del Samec y también contra la entidad bancaria. “Los compañeros del trabajo también lo denunciarán al gerente”, agregaron sobre las actuaciones que procederán para obtener justicia por la muerte de Gabriel, de quien afirman lo abandonaron.

“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, se tiene que hacer Justicia, a él no lo mató el Covid, en dos semanas iba a cumplir 52 años”, lamentaron para concluir su denuncia a InformateSalta.