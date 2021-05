Mimessi: "Entiendo que la Constitución debe reformarse y por eso quiero ser convencional"

Mario Mimessi, intendente de Tartagal, celebró la decisión del gobernador Gustavo Sáenz, de posponer las elecciones debido al avance de la pandemia del coronavirus. “Nobleza obliga y felicito al gobernador que tuvo la madurez de entender que no es momento de decirle a la gente por un lado que se quede en casa, y a la vez que vayan a votar”.

En diálogo con el programa televisivo de InformateSalta, conducido por José Zambrano y Rebeca Aldunate, aseguró que no le parecía prudente ir a las unas cuando “se suspenden un montón de actividades. También me ponía triste porque iba a dejar a muchos vecinos, sobretodo de avanzada edad, que son los que tienen más arraigado ese civismo de ir a votar de participar”.

Respecto a las críticas que recibe hoy la política aseguró que la misma “es como la música, será buena o mala según quien toque los instrumentos”. “Uno siente y entiende que el enojo de la sociedad con esta denominada clase política, es que entiende es la generadora de los problemas que la mayoría de la sociedad hoy tiene, pero hay que entender que es la única salida para superar esos problemas”.

Mientras se desempeña como intendente, decidió ser candidato a convencional constituyente y compartió los motivos por los cuales quiere formar parte y es que “entiendo que la Constitución debe ser reformada, hoy permite las reelecciones indefinidas de intendentes y estoy convencido que debe limitarse a una sola reelección porque esta posibilidad hizo que muchos se comporten como verdaderos patrones de estancia, administrando presupuestos como si lo hicieran con su billetera propia”.

Finalmente invitó a los jóvenes a involucrarse en la política “le digo a los jóvenes que se involucren, que participen, yo soy un producto de quien en algún momento me cansé de renegar en el club con mis amigos de cómo estaba la ciudad y decidimos participar”.