Gustavo Sáenz supervisó la campaña de vacunación contra COVID-19

El gobernador Gustavo Sáenz supervisó el operativo de vacunación contra COVID-19 que se realiza durante este fin de semana en 15 centros de salud del Área Operativa Norte, los que recibieron cada uno 200 dosis de la 1° dosis de Sputnik V.

“Tomamos la decisión de vacunar el sábado y domingo a los mayores de 55 años, solamente presentando el DNI y a los mayores de 18 hasta 55 años con comorbilidades y que presenten el certificado”, detalló Sáenz quien estuvo en el Centro de Salud Gerónimo Angeleti de Tres Cerritos, en la plaza Alvarado donde el Centro de Salud Campo Caseros realizó la vacunación y en el Centro de Salud de barrio 17 de Octubre.

“Seguiremos realizando nuestro mayor esfuerzo para cuidar la vida y el bienestar integral de los salteños”, dijo Sáenz.

El Gobernador agradeció especialmente a todo el personal sanitario afectado a la campaña: “Emociona este equipo humano que nos acompaña y ayuda; que desde el primer momento estuvo firme y en la primera línea de esta pandemia. Esto nos da fuerza para seguir adelante, ellos llevan la esperanza de tener la vacuna a la gente este fin de semana.”

El gobernador volvió a pedir responsabilidad social ya que “es fundamental la concientización para que nos cuidemos entre todos. En este sentido recordó a aquellos “que día a día ponen en riesgo su salud y su vida, a los seres queridos que ya no están y a los que hoy luchan por su vida; a los que no pueden trabajar ante esta situación, a los que no pueden abrir sus negocios porque necesitamos frenar la circulación.”

Afirmó que se están usando todos los recursos posibles para atravesar la pandemia y destacó que en este contexto “no se debe hablar ni de elecciones ni de campañas políticas porque la única campaña que nos debe convocar y unir es esta campaña de vacunación”.

En relación al operativo de este fin de semana, la jefa de Inmunizaciones, Adriana Jure, manifestó que el operativo de vacunación estuvo direccionado por el grupo gerencial del Hospital Público Materno Infantil, con el objetivo de intensificar la vacunación COVID-19, durante este sábado y domingo, a personas que no tienen, por algún motivo, accesibilidad a la correspondiente inscripción para el pre-turno en la página web vacunate.salta.gob.ar

Por su parte, la jefa del Nodo Castañares y referente de la vacunación en el Centro de Salud N°55, del barrio 17 de Octubre, Patricia Perrén, expresó que “el operativo de vacunación responde a la necesidad que se evidenció a través de los distintos relevamientos efectuados por el Primer Nivel de Atención del Área Operativa Norte, con los distintos padrones de patologías de la población a cargo, como por ejemplo el de obesidad y diabetes”.

Además, Perrén, indicó que los agentes sanitarios de los diferentes centros de salud están saliendo a territorio con la finalidad de captar a aquellas personas mayores de 55 años, o de 18 a 54 años que tienen comorbilidades y que están nucleadas en la Campaña Provincial de Vacunación contra COVID-19.

En este sentido, la profesional sostuvo que “cada agente sanitario cuenta con la base de datos de quienes son las personas contempladas en el plan de vacunación y aún, por diversos motivos, no se la aplicaron”. Asimismo, agregó que una vez que las personas son captadas, se las deriva al centro de salud.

Por último, Patricia Perrén afirmó que el operativo está teniendo gran concurrencia de gente que tenían algún impedimento para ingresar a la página de vacunación o que no podía llamar a la línea 148 para ser asesoradas.

Centros de salud y horarios de vacunación

Nodo Primavera

Centro 1 Primavera Cabecera: 200 dosis. Sábado y domingo de 8 a 13 y 14 a 19.

Centro 28 Villa Asunción: 200 dosis. Sábado de 9 a 19 y Domingo 8 a 13.

Centro 12 Santa Lucía: 400 dosis. Sábado de 9 a 16.

Centro 13 Vº Chartas: 200 dosis. Sábado de 9 a 12 y 14 a 20. U Domingo de 9 a 12.

Centro 47 Roberto Romero: 200 dosis. Sábado y domingo 8 a 13 en el centro vecinal.

Centro 59 Palmeritas: 150 dosis. Sábado de 9 a 16 y Domingo de 9 a 12.

Vacuna: Sputnik 1° componente

Destinatarios: mayores de 55 años / de 18 a 55 años con factores de riesgo.

Nodo Castañares

Centro de salud 15. Castañares: 200 dosis, sábado y domingo de 8 a 18

Centro 14 Bº Miguel Ortíz: 200 dosis, sábado y domingo de 8 a 18

Centro 41 Tres Cerritos: 100 dosis, sábado y domingo de 8 a 18

Centro 55 B 17 de Octubre: 200 dosis, sábado y domingo de 8 a 18

Vacuna: Sputnik 1° componente

Destinatarios: mayores de 55 años / de 18 a 55 años con factores de riesgo.

Nodo Centro

Centro 63. De la madre y El Niño. 300 dosis Centro 4 San Antonio (solo sábado) 100 dosis

Centro 3 Bº Hernando de Lerma ( solo domingo) 150 dosis

Centro 2 Campo Caseros 200 dosis

Centro 10 Bº 20 de Febrero 200 dosis

Sábado y domingo De 8 a 18 hs

Vacuna: Sputnik 1° componente

Destinatarios: mayores de 55 años / de 18 a 55 años con factores de riesgo.