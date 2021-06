Juegos clandestinos, la pandemia aceleró su proliferación en Salta

Bingos y lotas virtuales están prohibidos, pero proliferaron en forma exponencial desde el inicio de la pandemia. El Ente Regulador del Juego de Azar radicó nuevas denuncias por juego ilegal en Capital, Rosario de Lerma, Chicoana, Campo Quijano, Tartagal, Orán y Pichanal, e insiste en el enorme perjuicio que generan la ilegalidad y consecuente evasión fiscal, a las entidades de bien público.

El vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar, Adrián Amén, informó que sigue siendo alarmante el avance del juego ilegal, especialmente virtual. "La oferta de juegos online se incrementó a partir del primer aislamiento obligatorio determinado por la pandemia y se mantuvo en franco crecimiento desde entonces".

En ese marco, Enreja insistió en la necesidad de que funcione la Fiscalía de Ciberdelitos –cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre de 2019-, porque la especialización, descomprimiría al resto de fiscalías que investigan distintos delitos e imprimiría mayor celeridad a las investigaciones.

Amén también consideró urgente que se otorgue la atención y tratamiento que merece la problemática, porque la tarea de ENREJA y las reiteradas denuncias formales ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos y fiscalías de toda la provincia, son insuficientes para frenar los delitos, especialmente en un contexto de crisis sanitaria y económica.

En el mismo sentido, el funcionario instó a los usuarios de juegos virtuales clandestinos, a denunciar formalmente las estafas de las cuales son víctimas porque a través de ENREJA, informaron que muchos organizadores de bingos y lotas virtuales, no entregan los premios promocionados, otorgan otros de menor valor o lo hacen discrecionalmente a personas conocidas.

Amén insistió en el perjuicio al estado Provincial, pero especialmente a entidades de bien público porque apuestas y juegos online no autorizados, no tributan aquí. “Se llevan el dinero de todos los salteños” afirmó el Vicepresidente de En.Re.J.A, al ratificar que no pagan canon ni tributo alguno, cuando la ley establece que la recaudación tiene como fin desarrollar acciones preventivas de la adicción al juego y para programas sociales y educativos.

“El Ente actuará muy rápidamente en tratar de erradicar el juego ilegal, a través de las facultades que otorga la Ley Provincial Nº 7.020 y requerimos de la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial para dar la baja de dominios de páginas en las que apuestan los salteños”, precisó el funcionario.

El juego clandestino es un delito

En 2017, el juego clandestino dejó de ser una contravención y por imperio de la reforma que se hizo a la Ley de Ganancias al introducir el artículo 301 bis al Código Penal, quedó establecido como delito.

La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.