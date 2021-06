Pamela Caletti, sobre el desdoblamiento de las elecciones: “Creemos que es lo más apropiado”

Tras la postergación de las elecciones provinciales por decisión del gobernador Gustavo Sáenz, a raíz de la situación epidemiológica, los distintos partidos y referentes de los espacios políticos se reunieron este lunes por la tarde para debatir cuándo puede ser la nueva fecha para los comicios, la cual deberá ser fruto del consenso.

Al respecto de este debate y en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- la apoderada del frente Gana Salta, Pamela Caletti, dio más detalles de lo ocurrido en la reunión calificándola como “muy positiva, hubo un amplio apoyo a esta modificación de fecha eleccionaria y al desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales, creemos que es lo más apropiado dadas las circunstancias actuales”.

Del mismo modo enfatizó que, si bien no se habló de una fecha exacta o un día puntual al cual mover las elecciones, sí afirmó que “el debate fue más si se desdoblan o no las elecciones, hay argumentos muy fuertes para que las elecciones provinciales tengan una fecha, desdobladas de las nacionales”.

Para señalar uno de estos, recalcó que los sistemas de votación –papel y electrónico- son distintos. “El de papel necesita fiscales, cuartos que no podían tener ventilación; las máquinas pueden estar en lugares abiertos, no necesitan constatación de fiscales”, ejemplificó. También sumó la cantidad de días a votar: “Salta tiene una elección, Nación tiene dos, Salta tiene un cronograma avanzado, el sistema nacional aún no inició su cronograma”.

Consultada si octubre puede ser un mes para correr las elecciones, Caletti lo descartó. “No es posible, programáticamente la compañía (de las máquinas de voto electrónico) en la licitación habían fijado que las elecciones no podrían ser (en ese mes) porque en Paraguay hay voto electrónico, operativamente no puede ser; nos queda septiembre pero hay milagro, hay una licitación, un servicio adjudicado” que debe cumplir sus pautas.

Por último, la apoderada supo adelantar que hoy se reunirán el COE donde, además de tratar varias cuestiones y pedidos, seguramente se iba a analizar la situación epidemiológica en vista al contexto electoral y cómo podría adaptarse el mismo en medio de la pandemia.