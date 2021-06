Atletismo: Maxi Díaz quedó 4° y buscará sumar en Europa

El salteño Maxi Díaz, se quedó en el cuarto lugar en salto triple en torneo Sudamericano que se disputó en Guayaquil, Ecuador. Sin meterse entre los tres mejores, el salteño tendrá la obligación de sumar en el próximo torneo que realice para poder asegurar un pasaje a Tokio.

El deportista en diálogo con InformateSalta se refirió sobre su actuación en el Sudamericano. ”Quedé cuatro, fue mi mejor marca del año, pero no me alcanzó para estar en el podio. Salté bien, con todas mis ganas. Tratando de buscar un torneo en Europa, tenemos invitaciones, pero ahora está complicado. Pero queremos seguir sumando para los juegos”, aseguró.

En el Sudamericano los atletas nacionales tuvieron actuaciones fenomenales en el torneo que se disputa en Guayaquil, Ecuador.

Maxi Díaz fue cuarto tras alcanzar los 16.20 PB (el ganador fue el brasilero Alexsandro Do Nascimiento con 19.97 m.). Paralelamente, en salto en alto, Abril Okon dijo presente y se quedó con el sexto lugar, luego de superar el 1,71 m. La vencedora fue Jennifer Rodríguez de Colombia.

La primera dorada llegó de la mano de Germán Chiaraviglio: el histórico garrochista nacional no tuvo competencia en Ecuador, donde ganó luego de marcar 5,55 m. Detrás de él quedaron Dyander Pacho (Ecuador) con 5.30 m. y Abel Curtinove de Brasil con 5.20. También dijo presente Pablo Zaffaroni aunque sus tres intentos para superar los 4.80 m. fueron nulos.