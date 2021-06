Comercios en crisis: El cierre de locales triplicaría la cifra del año pasado

InformateSalta dialogó con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Salta, Gustavo Herrera, quien manifestó su preocupación ante la situación que atraviesa el sector en Salta. También se refirió a la línea de Crédito Asistencia Financiera para la Recuperación Económica que lanzó el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

“Son medidas son paliativas, sirve para empresas con pocos empleados. Es un salvataje que no hace a la realidad que se está viviendo. Lo que está pasando fundamentalmente es la conjunción de los cierres de los negocios más los efectos de la pandemia que hacen que la gente no salga, no compre. Más allá del aislamiento, la gente no tiene plata, intenta ahora lo que más puede para cualquier eventualidad”, dijo.

Herrera señaló que lo que se había reactivado meses atrás, “empezó a bajar claramente. Nos estamos enfrentando a una situación parecida al principio de la pandemia. La gente está asustando, no salen a hacer compras”.

El cierre de comercios es cada vez más evidente en Salta, grandes casas de electrodoméstico y tecnología como Garbarino y Compumundo son solo un ejemplo de la crítica situación que está dejando a cientos de salteños sin trabajo.

“No tenemos una estadísticas acerca de los negocios que se han cerrado y cuántos empleados quedaron afuera, pero sospechamos que duplica o triplica lo que pasó en los primeros meses del año pasado”, indicó Herrera.