Cuestionan la prisión domiciliaria de Rangeón y denuncian la desprotección de las victimas

Sandra Domene, abogada de una de las víctimas del productor de modas acusado de abuso sexual, Pablo Rangeón, dialogó con Radio CNN Salta y repudió la resolución de la jueza Puertas, quien otorgó la prisión domiciliaria en plena investigación.

“La decisión judicial siempre hace referencia a la víctima y su grupo familiar, como si hubiera una sola víctima. Coincido con la apelación presentada por el fiscal, la lectura que hace la señora jueza al momento de resolver sobre el arresto domiciliario está totalmente apartada de la realidad de los hechos, no se puede enviar a un domicilio a quien no sabemos en qué estado psicológico se encuentra, él se niega a realizarse las pericias las dos veces que se lo citó se obtuvo de declarar” dijo.

La letrada aseguró que las denunciantes se enteraron a través de los medios de comunicación. "Acá no hay protección hacia ninguna de las víctimas, en el caso de la primera denunciante, se solicitó consigna policial, la custodia estuvo presente alrededor de dos meses, la víctima perdió total privacidad, su niña pequeña pernoctaba en la casa de un familiar por una cuestión de seguridad, hasta en eso se vio perjudicada la denunciante”.

Domene señaló que a quien se le debería colocar una consigna es al imputado, además de la tobillera. “Esta resolución no tiene ninguna perspectiva de género, afecta directamente la víctima, la señora jueza se aparta de la ley. La investigación recién está en curso”.

Sobre la complicidad de funcionarios y políticos, la abogada señaló que a través de denuncias no formales “se han nombrado a políticos. "Las chicas eran invitadas a reuniones políticas, lo que evidentemente roza el delito de trata. La denuncia en redes existe, los nombres existen, pero si las chicas no denuncian en el lugar que corresponde, se sigue hablando bajo y no se ahonda en la investigación. Una de las testigos iba a abrir esta rama pero justo salió lo de la domiciliaria”.

La abogada agregó “no sabemos si fue adrede o qué, pero un arresto domiciliario asusta a cualquier testigo. Con esta resolución judicial no sólo quedaron expuestas las víctimas sino que se apartan los testigos que estaban dispuestos a hablar”,