La propuesta de Santi Maratea al youtuber Yao Cabrera tras anunciar su pelea con el Chino Maidana

Santi Maratea le hizo una propuesta a Yao Cabrera, luego de confirmar que el youtuber uruguayo se va a enfrentar al Chino Maidana en una pelea que, se supone, respetaría las reglas del boxeo.

El anuncio del combate tuvo lugar a raíz de un espectáculo similar que protagonizaron en los últimos días el excampeón mundial Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul.

Yao Cabrera quiere aprovechar la enorme exposición pública que recibió Paul tras enfrentarse a Mayweather. Por eso, el uruguayo busca replicar este espectáculo, que se parece más a un fenómeno de circo que a un verdadero combate boxístico, por lo que retó al Chino Maidana a calzarse los guantes contra él.

Sin temor a besar la lona en un hipotético enfrentamiento con el excampeón mundial superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo, quien fuera vinculado sentimentalmente con Morena Rial lanzó su desafío en las redes.

Pero ahora, Santi Maratea se metió en la pelea que podría ocurrir en diciembre próximo, si Maidana termina dando el sí definitivo. Y opinó que no le parece creíble que Cabrera se vaya del país en caso de perder el combate, tal como había prometido.

“Chicos, ¿ustedes creen que si Yao pierde se va a ir del país?”, preguntó el influencer a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Aparte, amo que él afirma ‘si pierdo me voy del país’, como diciendo: ‘Todos quieren que me vaya, pero no me voy. Y si pierdo, bueno, me voy’. Pero no se va a ir, lo tenemos acá para siempre al tipo”.

Sin embargo, el youtuber uruguayo recogió el guante a los pocos minutos: “Santi Maratea, si querés te firmo un contrato con escribano. ¿Cómo no me voy a ir del país? Te doy mi palabra, te lo firmo ante escribano o el Presidente de la República”.

Finalmente, las aguas se aquietaron entre ellos y Yao invitó a Santi a participar de la velada. En cambio, Maratea le propuso sumarse a su cruzada benéfica: “Te pido que vengas a ser parte del equipo social, quiero que todo esto (el dinero recaudado en la pelea) sea donado para gente que realmente lo necesita”. /Eltrecetv