Filman a un conductor que insultó a ciclistas: le reclamaban que no respeta la distancia

La semana pasada, el Senado provincial aprobó una ley que busca una mayor de seguridad vial para los ciclistas, que establece la obligatoriedad de sobrepaso a una distancia de 1,5 metros. Cabe recordar que en los últimos meses Salta tuvo que lamentar la muerte de varios de ellos. Sin embargo, los conductores todavía parecen no tomar conciencia y siguen cometiendo actos como el que quedó filmado en un video difundido por un ciclista.

En las imágenes se puede ver como tres ciclistas que iban circulando por una ruta cuando fueron increpados e insultados por el conductor de una camioneta, quien empezó a hacerle señas obscenas cuando le reclamaron que respete la distancia.

Tras el incidente, el video fue publicado en las redes sociales con una reflexión de uno de los protagonistas:

"Hace un par de días se aprobó la ley de 1.5mt al ciclista en salta y personas como esta la verdad dejan mucho que desear...

Hoy llegue al quiebre...

Miren el video y díganme si hice algo malo , si lo insulte o le falte el respeto ?

Hoy como otro día normal me pasaron tantos autos a más de 130km/hs rosándome hasta que este seño casi me mata y si bien no se conformo con eso se tomo el trabajo de parar tirarnos la camioneta insultarnos y amenazarnos, se dan cuenta al punto donde llegamos? El señor tenía 2 carriles y no tenía a nadie atrás y se podía haber abierto pero no.

No saben por todo lo que uno pasa cada día al salir a entrenar...por todos los problemas que tenemos y tratar de sacar motivación con tantas cosas en contra que no la paso solamente yo sino muchos deportistas, tener que levantarme alas 5-6 de la mañana para poder desayunar entrenar de 2 a 4hs terminar hacer gimnasio terminar , cocinarme y salir a trabajar de 2 a 9-10 para llegar a mi departamento y poderme cocinar temprano porque al día siguiente hay que levantarse alas 6 y hacer todo de vuelta día tras día

Y saben por qué? Porque a pesar de todo uno quiere superarse y representar a su provincia por más que la provincia no te apoye en nada , pero lo que uno quiere es eso representar a salta y algún día representar al país como todo deportista quiere.

No soy un chorro , ni mato gente ni nada de eso, lo único que quiero hacer es poder entrenar tranquilo y saber que las personas que me rodean me puedan esperar tranquilamente sin que me pasen a entrenar

Solo espero que se pueda encontrar a esta persona y hagan algo con este tipo de personas".