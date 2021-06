Sáenz: “Las restricciones son para todos, alguien se tendrá que hacer responsable”

Pese a que desde el ministerio de Seguridad se anticipó que solo se permitiría el ingreso de 100 personas, entre funcionarios, y dirigentes políticos, ayer un nutrido grupo de militantes K logró sortear las vallas de seguridad sin demasiados problemas e ingresó al monumento al Gral. Martín Miguel de Güemes, donde se realizó la tradicional Guardia Bajo las Estrellas.

Al respecto, el gobernador Gustavo Sáenz no ocultó su malestar y aseguró que alguien se tendrá que hacer responsable. "Cando vi a esa gente, no salí a saludarla porque las restricciones son para todos, tanto para los que están de acuerdo con el gobierno y para los que no", sostuvo.



Saénz insistió en que se trata de una falta de respeto para el pueblo salteño. "Yo he pedido que nos digan quienes son los responsables de esto porque me pareció una falta de respeto a los salteños y a todos los que no pudieron participar de este homenaje", sostuvo.

"Si algún funcionario nacional llevó adelante este accionar se tiene que responsabilizar porque flaco favor le hacen al Presidente y a toda su comitiva al haber hecho esto que no corresponde", sostuvo.

Por último, se refirió al enojo de Francisco Aráoz, presidente de la Agrupación Tradicionalista de Gauchos de Güemes. "No logré hablar con Aráoz pero entiendo su enojo, su molestia porque las restricciones vuelvo a repetir son para todos los salteños, no para unos sí y para otros no", finalizó.