En Jujuy, se ilusionan con el turismo entre provincias del NOA: “Somos optimistas”

A través de la firma de un convenio de colaboración rubricado por las autoridades provinciales de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, a partir del 1 de julio quedará habilitada la circulación interjurisdiccional para la realización de actividades turísticas, lo cual ya genera expectativa en el sector.

Al respecto de esta noticia InformateSalta dialogó con Federico Posadas, ministro de Turismo de Jujuy quien se mostró entusiasta con esta posibilidad, remarcando que esta acción viene a reactivar el rubro y llamando al cuidado recíproco entre coprovincianos.

“Este acuerdo, con las 6 provincias del norte adhiriendo, es muy importante”, manifestó Posadas sobre el alcance del acuerdo enfatizando que “de las 6 provincias hay 4 que piden PCR para ingresar, Salta y Jujuy no piden, ahora con este acuerdo ninguna provincia del norte pedirá el PCR” para los habitantes de las mismas que quieran hacer turismo entre ellas.

Así Posadas enfatizó que este acuerdo apoya la base que “no puede haber otra temporada más de invierno con el turismo cerrado, por eso avanzamos con el turismo regional” que es muy importante en el NOA. “Viendo nuestros números, llegamos a la conclusión que el turismo no es un factor de contagio, siempre se cumplen los protocolos, y algo que ayuda a nuestras provincias es el turismo de naturaleza, tienen muchas actividades al aire libre”, recalcó el funcionario.

Junto al pedido para aumentar la conectividad aérea, Posadas dijo que la expectativa es una buena temporada y generar ocupación pensando en que “la gente salga del encierro, que disfrute pero cuide los protocolos, ya no hay margen para que ninguna actividad productiva esté cerrada, se deben desarrollar las actividades económicas con el cuidado recíproco entre pares, entendiendo que debemos convivir con la pandemia”.

“Pasado un año y medio de pandemia ya todos sabemos qué hacer, el que no se cuida es porque no quiere”

Por último el ministro se mostró entusiasta en cuando al avance de la inoculación en Jujuy, lo cual despierta más entusiasmo para una actividad segura. “Somos optimistas con la vacunación, estamos por arriba del 50% y vamos hacia una inmunidad sabiendo que el invierno es una etapa complicada, pero a la vez creyendo que no se le puede prohibir a la gente no trabajar cuando ya todos sabemos cómo cuidarnos”, concluyó.