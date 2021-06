Mangione: "Los contactos estrechos que no se aíslan son egoístas y sinvergüenzas"

La situación sanitaria por la pandemia no deja de ser preocupante en Salta donde, junto a la preocupación económica, los contagios siguen alarmando ante los números que no bajan, los departamentos en zona roja y la circulación de las variantes por la provincia.

En ese sentido y en diálogo con Canal 9 Multivisión el gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, recalcó que la atención en el nosocomio está casi al límite, por lo que pidió a la gente no solo vacunarse sino también aislarse en ser caso sospechoso de COVID-19.

“Estamos bastante apretados, venimos hace semanas de esta manera con una ocupación del 90%, buscando de abrir más camas y tratando de que esta apertura que tenemos los salteños la mantengamos”, señaló Mangione para lo cual consideró necesaria “la colaboración de la gente, que se queden en la casa”.

Para ser más puntual manifestó que “si están resfriados no vayan a trabajar, que se hagan testear en el tiempo que corresponde”, como así aquellos “contactos estrechos, que son las personas que estuvieron más de 15 minutos sin el barbijo y sin una distancia de por lo menos un metro y medio” de alguien quien luego dio positivo.

“El secreto es que nos sepamos quedar en casa, (sobre todo) los contactos estrechos para diseminar esta maldita enfermedad”

Para recalcar las complicaciones de los contagios, el gerente dijo que en el Materno hay “26 pacientes con Covid, 6 con respirador y eso quiere decir que están muy graves; hay pacientes al borde del respirador tratando de evitar que ingresen al mismo”.

Es por eso que repitió el llamado a tomar conciencia permitiéndose una crítica a aquellos que no se aíslan pese a haber sido contactos estrechos, diciendo que muchos de estos “lo esconden, no dicen nada y esos son los verdaderos egoístas, son sinvergüenzas, no le dan sentido a la vida, no quieren ni a su familia, esa gente cuando es un contacto estrecho deben quedar en casa a esperar 7 días”.

Una mala práctica que Mangione también recalcó es el hisoparse a destiempo. “Si un paciente da positivo y ayer estuvo con él, muchos van a hisoparse al día siguiendo y es probable que de negativo, como dice que no tiene nada se va a un asado; primero no hay que tener asados, segundo hay que aislarse –con la familia- y esperar 7 días, después nos tenemos que hisopar” para saber si se es portador del virus.

“Si sale negativo como contacto estrecho, debo esperar 3 días más y recién salir de casa”