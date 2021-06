En Moldes desconocen la "fiesta clandestina" que habría terminado con una tragedia familiar

En la jornada de ayer, se conoció la tragedia de una familia moldeña donde ocho integrantes perdieron la vida por Covid-19. Fue el Dr. Bernardo Biella quien relató el caso e indicó que uno de los integrantes fallecidos era paciente suyo. Se trataría de la madre del grupo familiar y 7 de 9 hermanos que habrían asistido a una fiesta de 15 años.

En tanto, las autoridades municipales de Coronel Moldes ratifican que no tienen registro de eventos de tal magnitud en la localidad por lo que desconocen el caso de esta familia. Fue su intendente, Omar Carrasco, quien indicó ante InformateSalta que “se han detectado fiestas clandestinas pero no de la magnitud que dice el Dr. Biella”. “Tengo la certeza de que no hubo algo así”, dijo.

“De los fallecidos del último tiempo no tenemos registro de que hayan ido a algún festejo”

Según aclaró Carrasco, la policía local es la que efectúa los controles de las fiestas clandestinas y que, a su vez, el hospital local le comparte diariamente el registro de casos positivos, internados y derivados. En este sentido, aclaró que este año registraron fallecimientos, pero que los índices son totalmente inferiores a los del 2020.

“En este momento tenemos 5 pacientes internados en el hospital local, también están los casos positivos que transitan la enfermedad en sus hogares y alrededor de 200 personas que están aisladas”, detalló.

Volviendo al caso de la familia en cuestión, InformateSalta también dialogó con el jefe de la dependencia policial de Moldes, el comisario José Luis López que confirmó que efectúan controles exhaustivos y no tienen registro de un evento como el que habría desencadenado el deceso de gran parte de esta familia moldeña.

“No tenemos antecedentes de una situación de esa envergadura”, confirmó el jefe. A esto, agregó que desde el nosocomio local tampoco tienen registro de estos pacientes.