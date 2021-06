Así se veía este joven francés antes de convertirse en “extraterrestre”

"The Black Alien" es Anthony Loffredo, francés de 31 años porta en su cuerpo prácticamente todas las variables y tendencias de la modificación corporal, en su propósito de parecerse a un alienígena: su cara está totalmente cubierta de negro, incluyendo sus ojos así como gran parte de su cuerpo, su lengua fue seccionada a la mitad para convertirla en bífida, se realizó escarificaciones en forma de zigzag a lo largo de sus mejillas hasta la comisura de la boca, eliminó sus pabellones auriculares externos (orejas), y la parte cartilaginosa de su nariz, además de numerosos implantes subdermales circulares y ovalados por todo su cráneo.

La gran mayoría de estas operaciones han sido realizadas por un especialista de modificación corporal, el cual ha acompañado codo con codo a The Black Alien en este proceso. Su aspecto es como mínimo curioso y sorprendente, sin entrar en el canon de belleza que, para cada individuo es un concepto completamente diferente.

A pesar de su asombroso aspecto, actual The Black Alien indica que solo lleva completado un 20% de su proyecto de modificación.

Esto es algo asombroso y hace pensar mucho acerca de cómo se vería al 100%, cuando en el 20% ya hay un cambio abismal a como era antes de comenzar este proyecto. The Black Alien se prepara para todas las modificaciones, de una forma física y mental. No es un imprudente que se levanta un día por la mañana y piensa: “Hoy me corto la nariz”.

No todo el mundo está preparado para eliminar sus orejas o su nariz, ya que en todas estas modificaciones hay un impacto físico y psicológico, que hay que saber llevar y ante todo, estar muy seguro de lo que quieres y de cómo lo vas a hacer.

Es un medio de expresión tanto personal como artístico, ya que en numerosas ocasiones estos dos campos suelen entrelazarse. Esta forma de expresión no parece ser comprendida por una parte de la población. Cuando no era tan conocido, The Black Alien acumulaba un gran numero de insultos y referencias negativas a su aspecto en sus posts de Instagram . Esto sucede siempre que una persona destaca por una cualidad, que se sitúa al límite entre lo grotesco y lo puramente artístico.

The Black AlienProject es en definitiva, una pieza artística plasmada de la forma más cruda en el autor, creando un espacio donde no sabemos dónde empieza una y acaba el otro, aunque no es necesario establecer dicha barrera.

