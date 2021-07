Escuela Roca: solucionaron el problema del agua y desinfectaron la institución

Luego que padres de la salita de 3 años de la escuela Julio Argentino Roca, ubicada en Buenos Aires 750, dieran a conocer ante InformateSalta su preocupación por la falta de agua, la supuesta presencia de roedores y casos de COVID entre el personal, Miriam Flores, directora de nivel inicial, aseguró a nuestro medio que la situación ya fue normalizada.

Según indicó Flores, “nunca faltó el agua” en la institución, sino que se trató de una disminución en el caudal, que según dijo, ya fue subsanado. “El flotante no funcionaba bien pero no es que no contábamos con agua, fue una disminución y hoy está correctamente porque solo es cuestión de apretar el automático y vuelve a cargar el tanque de agua”, dijo.

No obstante, aclaró que se hizo el pedido al área de infraestructura para que de una solución definitiva al problema que afectaba sobre todo a nivel inicial, que cuenta con 280 alumnos aproximadamente. “La gestión está como tiene que ser, paso por paso”, sostuvo.

Con respecto a la presencia de roedores, manifestó que como primera medida el personal directivo compró pegatina y lo colocó en lugares estratégicos. “No aparecieron más roedores, solamente uno, y desconocemos de donde vino porque hay una casa abandonado al costado, con amplios espacios”, dijo.

Seguidamente, y como medida precautoria, decidieron realizar la desinfección y la sanitización total el establecimiento, que incluye, nivel Inicial, Primario y el BSPA que funciona a la noche.

Al ser consultada sobre posibles contagios de personal docente, sostuvo que siempre se actuó de acuerdo al protocolo. “Si se presenta un docente con síntomas de Covid, se aisla hasta tener el resultado del hisopado, y si en un caso le da positivo se aisla al docente, y a la burbuja también”.

Por último, añadió que el 100% de las docentes jardineras de escuela Roca recibieron las dos dosis. “Todos están vacunados, incluyendo a ordenanza y también a las señoras que ingresaron con el plan potenciar”, finalizó.