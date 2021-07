Precandidato presidencial de Brasil se volvió tendencia en Google al anunciar que es homosexual

El anuncio de un precandidato presidencial asumiendo su homosexualidad ha provocado revuelo principalmente entre la clase política de Brasil, un país cuyo presidente, Jair Bolsonaro, acumula una larga lista de comentarios homofóbicos.

"Soy gay. Soy un gobernador gay y no un gay gobernador, como Obama en EE.UU. no fue un negro presidente, fue un presidente negro. Estoy orgulloso de esto", comentó Eduardo Leite, de 36 años y gobernador del estado de Rio Grande do Sul, en un programa en TV Globo.

Según Leite, precandidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) a los comicios de octubre de 2022, lleva tiempo sufriendo críticas por su orientación sexual. "Ahora, con mi participación en la política nacional, en ese debate nacional, empieza a haber ataques tal vez mayores por parte de mis adversarios", comentó.

"Brasil está pasando por un proceso en el que intentan etiquetar, estigmatizar, reducir a una persona a un atributo u otro. Por eso pensé que era importante en ese momento que quede claro", afirmó Leite, quien negó que el anuncio sea para promover su candidatura.

En las últimas 24 horas, el gobernador centrista se ha convertido en el político más buscado en Google, según la revista Veja, que asegura que ni siquiera ha sido superado por Bolsonaro y el escándalo de las supuestas irregularidades en la compra de una vacuna india.

Un anuncio elogiado

Las declaraciones de Leite han sido elogiadas por diversos políticos, entre ellos, el governador de Sao Paulo, João Dória, principal aspirante del PSDB, el mismo partido de Leite, en los comicios. "Mi admiración y respeto a mi amigo", destacó.

"Actitud valiente hablar sobre su orientación sexual. Actitud necesaria para ayudar a las personas LGBT que luchan por acabar con la discriminación", señaló la diputada Luciana Genro, del partido Partido Socialismo y Libertada (PSOL).

También Bolsonaro comentó las declaraciones de Leite. "Ese tipo está creyendo que es lo máximo. Es su tarjeta de presentación para su candidatura", aseguró. "Nadie tiene nada en contra de la vida privada de nadie. Ahora, querer imponer su costumbre, su comportamiento para los otros, ¡no!", agregó.

Al principio de la pandemia, Bolsonaro llegó a decir que Brasil debía dejar de ser "un país de maricones" al enfrentar la pandemia del coronavirus.

Y en diciembre de 2019, le dijo a un periodista que tenía "una cara de homosexual terrible", como si la orientación sexual de una persona fuese un insulto.

Otro de sus comentarios más recordados fue en 2011, cuando era diputado Bolsonaro aseguró que "sería incapaz de amar a un hijo homosexual". "No seré hipócrita: prefiero que un hijo muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo".