Monedas del mundo

Concepto de moneda:

Unidad monetaria del país y su tipo (oro, plata, papel);

Billetes de banco de crédito e instrumentos de pago expresados en unidades monetarias extranjeras (letras de cambio, cheques, etc.) y se utiliza en los pagos internacionales.

Tipos de moneda:

Moneda totalmente convertible no tiene restricciones a las transacciones financieras, tanto para residentes como no residentes y se puede cambiar por cualquier moneda extranjera (el dólar de EE.UU., el dólar canadiense, franco suizo, etc.);

La moneda parcialmente convertible tiene restricciones en determinadas transacciones en moneda extranjera, así como las restricciones para los no residentes. Parcialmente monedas convertibles son los de la mayoría de los países de Europa occidental (Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Austria). Después de la abolición en diciembre de 1958 las restricciones de divisas para los no residentes, se hizo posible para ellos convertir cualquier cantidad de dinero en cuentas bancarias en dólares de EE.UU. u otras monedas;

Inconvertible (débil), la moneda tiene restricciones en las transacciones de divisas para los residentes, así como para los no residentes. Este grupo está compuesto de monedas de los dependientes y los países en desarrollo, que están vinculadas a las monedas de los estados de los padres. Las tasas de las Monedas débiles se establecen en niveles rentables para los monopolios extranjeros.

Las principales monedas de FOREX, que conforman el volumen principal de todas las operaciones:

USD dólar de EE.UU. también conocido como dólar, Buck y Dolly.

EUR Euro, la moneda común europea (en uso en todo el ámbito europeo).

GBP Libra esterlina o la libra esterlina (Libras de Gran Bretaña), la libra esterlina, por cable.

CHF Franco suizo o Swissy.

JPY Yenes japoneses.

Antes de la introducción del euro, el marco alemán (DEM) tuvo una cuota de mercado significativa.

Otras monedas: