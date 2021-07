Desesperada búsqueda de un abuelo salteño con alzheimer

Desde el día domingo familiares buscan intensamente a Hugo Mario Pastrana de 82 años, quien tras regresar de un almuerzo familiar a su domicilio en V° Estela, encontró unas llaves y salió sin que sus hijos, que viven con él, lo notaran.

Sus nietos dialogaron con Multivisión y pidieron a la comunidad estar atentos a si lo pueden reconocer. El día de su desaparición Hugo Mario vestía campera y pantalón gris oscuro, zapatillas negras topper y un cuello polar marrón, tal como está en la foto. Contextura física mediana, tez blanca, ojos claros, 1.70 de estatura, cabello corto blanco.

Agustina, su nieta contó "El vive con mis tíos, en ese momento encontró unas llaves escondidas en el cuarto y tuvo la posibilidad de salir. Si hace 1 año y medio también se perdió pero nunca estuvo tantas horas sin saber su paradero"

La joven explicó además "que su abuelo tiene memoria a corto plazo y no interacciona mucho con la gente. No puede hacer muchas cosas tiene 82 años y por la enfermedad está muy sedentario pero varios días a la semana realiza paseos. No puede estar solo"

En tanto Luciano dijo que su abuelo no puede manejarse solo por más que pueda caminar. "Caminar puede, pero no tiene sentido de orientación, espacio y tiempo. Camina sin rumbo"

Por último los jóvenes contaron que revisaron las cámaras de seguridad desde la policía pero no tienen aún indicios del recorrido que podría haber hecho su abuelo.

Si tenés información o lo localizas comunicate al 911 o bien con la familia a los teléfonos: 3874560015-3875291894.

O bien con el Grupo Investigativo Sector 4B ubicado en Avenida Tavella al 2200 al teléfono 387-4522799.