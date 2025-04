Abuela reclama la guardia de tres niños que estarían siendo maltratados por una mujer

Desesperado es el pedido que estuvo esgrimiendo Graciela, una abuela de seis chicos quien reclama la tutela y cuidado de tres de ellos, ya que los mismos, por una decisión judicial, fueron puestos bajo guarda de una mujer, de quien dijo nada tendría que ver con ellos y que además los maltrataría.

En diálogo con Multivisión Federal, contó que ella asumió el cuidado de estos seis hermanos ya que su padre falleció y que su madre no puede hacerse cargo al tener problemas de adicción, quedando al pendiente su tratamiento de rehabilitación.

Sin embargo, la abuela espetó que la jueza Claudia Güemes, según la identificó, dispuso que tres de esos chicos, los menores de edad de 9, 10 y 11 años, queden bajo cuidado de una mujer que “supuestamente es una tía de un sobrino del papá que murió; con el papá de los niños no tiene nada que ver, pero su marido es sobrino del finado”, explicó la relación.

A esto, Graciela dijo que esa mujer maltrataría a los chicos, indicando que estos serían “golpeados con rebenque, les pega con cinto, los castiga, los manda a dormir sin comer, no los deja salir a jugar, los hace lavar a mano cuando tienen lavarropas, tienen que lavar los platos… son los siervos de ella”, denunció en sus palabras al medio citado.

La abuela sumó que, si bien intentó hablar con la jueza por esto, no pudo hacerlo, con su secretaria impidiéndole la reunión. También que el hermano mayor, si bien el intentó tener la guarda, se la negaron al considerarlo no apto para ello. “Lo pusieron nervioso y lo hicieron firmar que no era apto, cuando él es un chico de bien, sano, trabaja… lo hicieron firmar para darle la tutela a ella”, se lamentó.

“Tengo audios, tengo pruebas, los chicos están amenazados de que, si dicen la verdad, van a ir a hogares sustitutos y no van a estar juntos; me duele verlos así”