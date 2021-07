Rosa Torino: otros testigos señalaron cambios en el estado anímico de la exmonja

Este martes se reanudó la audiencia de debate en la que la Sala IV del Tribunal de Juicio, juzga al sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino, acusado de abusar sexualmente de tres víctimas. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representa al Ministerio Público Fiscal.

Con el testimonio de 6 testigos la octava jornada de Juicio contra el ex Sacerdote llega a su final. Durante la mañana se escuchó las palabras de un médico que concurría habitualmente a la Iglesia, quien no aportó mayores detalles. "En una oportunidad, estaba enferma, y la traté por una angina", aportó sobre la ex monja.

En la oportunidad, se escuchó a otro testigo puesto por la defensa, quien llegó a ser Sacerdote subalterno de Rosa Torino y señala que recibía quejas del comportamiento de la exmonja vícitma, por su carácter y trato hacia los demás.

Como encargado de los varones de la comunidad es consultado sobre la salida de un exnovicio y dice no saber porqué lo hizo. Menos aún conoce sobre la salida de la ex monja. Aseguró que el trato del acusado siempre fue cordial y se refirió a los cambios de humor sobre uno de los sacerdotes abusado por el ex sacertode.

El sacerdote testigo de la defensa asegura que los miembros de la comunidad tenían libertad para salir de la misma.

Otro de los testigos de la defensa fueron una bioquímica y una persona que formó parte de una actividad de la institución, los dos sostienen que el acusado tenía un trato cordial.

En tanto el quinto testigo quien aspiraba a ingresar a la comunidad, hoy emparentado con una de las víctimas, que tras salir de la comunidad recibió un llamado de alguien que le ofrecía dinero por hablar lo que supiera del acusado.

El sexto testigo, también aportado por la defensa y ex miembro de la comunidad insistió, como los demás testigos de la jornada, que el acusado tenía un trato normal y ameno. Niega haber tomado conocimiento de situaciones de abuso.

Para la novena jornada de Audiencia a desarrollarse el miércoles, se esperan los últimos testimonios.