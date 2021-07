Rosa Torino: La psicóloga de la congregación trató de "fabuladora" a una de las víctimas

Se encuentra en pleno desarrollo la séptima audiencia del juicio contra el ex sacerdote Agustín Rosa Torino, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. Se trata de tres personas que pertenecieron a su congregación y que denunciaron al presbítero por vejaciones ocurridas en el Instituto Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista.

Uno de los testimonios más esperados dentro del juicio era el de la psicóloga Eleonora Naranjo, a quien Rosa Torino derivaba a los integrantes de la congregación conflictuados, y que fue apuntada por una de las víctimas como la responsable de minimizar las denuncias.

La profesional reconoció ser la psicóloga de la comunidad religiosa en cuestión. Según declaró, lo hace como aporte a la Iglesia y a partir de este servicio conoció a la ex monja víctima, a quien trató semanalmente entre los años 2010 y 2013. Así como adelantó el Ministerio Público Fiscal, la psicóloga argumentó que la ex monja y víctima presentaba una gran inestabilidad emocional.

Entre los dichos de Naranjo, la profesional explicó que la víctima tuvo una vinculación deficiente con la madre y que habría sufrido abusos por parte de su padre adoptivo, aunque reconoce que “no fue necesario hacerle un psicodiagnóstico” y que la ex monja jamás mencionó los abusos.

Naranjo contó en la audiencia, por ejemplo, que la ex monja víctima decía públicamente que fue prostituta antes de ingresar a la congregación y que por eso su nombre religioso era Magdalena. A su vez, dijo que en los tres años de tratamiento no vio mejoras en la paciente y que “notó fabulación en la ex monja”.

Cabe recordar que Naranjo forma parte de los testigos propuestos por la defensa de Rosa Torino, quien podría conocer su sentencia el próximo jueves 8 de julio.