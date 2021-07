Escrache al Sanatorio Parque: familiares piden justicia por la abuela que habría muerto por maltratos

InformateSalta llegó hasta las puertas del Sanatorio Parque en Avenida Hipólito Yrigoyen ante el escrache que realizó la familia de Esther Moya, una mujer de 86 años que falleció en el hospital del Milagro tras permanecer internada en el sanatorio Parque por un cuadro de insuficiencia respiratoria, desde dónde salió con signos de posibles maltratos.

Janet, su sobrina encara hoy el pedido de justicia por su tía Esther y confirmó a InformateSalta que la denuncia ya se radicó para que el Ministerio Público tome intervención e investigue el hecho. "Queremos respuestas, que salga el Gerente a darnos respuestas, porque hasta el día de hoy no tenemos ninguna. Nadie sale a decir nada de lo que a ella le sucedió", expresó.

La joven recordó que tras 17 días de internación en el mes de junio y con una fuerte recaída de la mujer fallecida, decidió trasladarla al hospital del Milagro, donde finalmente falleció. Previamente durante el ingreso fue consultada por los hematomas.

"Tenía hematomas muy graves, me preguntaban qué es lo que a ella le había sucedido, nosotros no podíamos verla. No nos dejaban asistir. Recién el día 23 lo dejan entrar a su hijo y él se da con los golpes que tenía su madre, nunca hubo llamada o aviso de que se encontraba así".

Desde la clínica nos dijeron que tenía un cuadro de neumonía y que dio negativo para COVID, tras tres hisopados.

Por último remarca que el día que le dieron el alta en el sanatorio la hasta entonces doctora a cargo, la derivó a otro médico que no supo contestar que le habías sucedido. "Incluso el día del alta la doctora Condorí se lo pasa a otro doctor que le da el alta y él nos dijo, yo la desvestí entera acá en el Sanatorio ante de sacarla, le pregunté que eran los golpes en los brazos, en las partes íntimas, en la espalda y él me dijo que sabía que se había caído y nada más" concluyó.

Por su parte Edgardo, hijo de Esther Moya confirmó a InformateSalta que el cuerpo de su madre fue trasladado hacía el CIF el día 5 de Julio para la realización de una autopsia, de la cual esperan por estos días conocer los resultados. Interviene en el hecho el Fiscal Penal UGAP, Leantro Flores.