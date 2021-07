Se viene la “Noche de las Pizzas”, conocé cuando y en qué lugares comer

La Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta en conjunto con la Secretaría de Turismo de Salta organizaron para mañana, martes 13 de julio, la “Noche de las Pizzas”, a través de la cuál buscan fomentar las ventas en los locales y paseos gastronómicos de la ciudad.

En diálogo con InformateSalta, la secretaria de Turismo, Nadia Loza, indicó que la idea es brindar una oferta innovadora tanto para turistas como los salteños. “Sabemos que cada vez el turismo se mueve por gastronomía, el turismo gastronómico ha crecido muchísimo, así que es un orgullo tener una cámara tan innovadora y proactiva en todo lo que viene trabajando”, dijo.

Por su parte, Freddy Soria, de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines de Salta, adelantó que esta será la primera de muchas iniciativas que buscarán destacar por mes a una comida diferente, en agosto será el turno de las pastas.

“Vamos a ir destacando un producto todos los meses. Esta es una muestra cómo trabaja el sector del turismo en Salta, todos juntos y tirando para el mismo lado para superar este momento bastante duro”, expresó.

En este sentido, indicó que los salteños que quieran conocer la oferta que habrá mañana, desde las 19 horas, pueden ingresar a las redes sociales de la Cámara. “No tienen que llevar nada, no hay ningún voucher, simplemente van en el local mañana, a la noche y a disfrutar de las pizzas. Y a los gastronómicos que aún no se han sumado, se tiene que comunicar con la Cámara, nos envían un mail y nosotros nos vamos a comunicar”, manifestó.