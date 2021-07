Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en julio y qué hacer si no me depositan

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), cuya titular es Fernanda Raverta, decidió sumarte un plus al saldo de la Tarjeta Alimentar. Es se debe a que los beneficiarios no reciben más IFE ni el bono de $15.000, programas que fueron discontinuados.

La semana pasada, el titular Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró que los montos de la Tarjeta Alimentaria, que es parte del Plan Argentina contra el Hambre, podrían elevarse para empardar la inflación. Además, se evalúan incorporar más beneficiarios a estos subsidios, como por ejemplo las personas con discapacidad.

Cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en julio

Los beneficiarios que tengan plástico cobrarán la tarjeta alimentar el 16 de julio. Aquellos titulares que no posean la tarjeta, recibirán el pago entre el lunes 26 y el viernes 30 de julio.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro

Aquellas personas que cobren Asignación Universal por Hijo (AUH) por un hijo hasta los 14 años van a cobrar $6.000 por mes. Por dos, el monto se eleva a $9.000.

Los beneficiarios que tengan tres hijos o más de hasta los 14 años cobran $12.000 por mes. Por su parte, las embarazadas que perciben Asignación Universal por Embarazo (AUE) van a recibir $6.000.

Tarjeta Alimentar: qué hacer si no me depositan

El primer punto antes de realizar un reclamo por no haber recibido el monto correspondiente por la Tarjeta Alimentar es confirmar las fechas de pago publicadas por el Gobierno. En el caso que se haya superado, el beneficiado debe aguardar hasta fin de mes y realizar el descargo correspondiente.

Tarjeta Alimentar: qué es y quiénes cobran

El programa Tarjeta Alimentar tiene el objetivo de ayudar a las familias de bajos ingresos con un monto mensual de hasta $12.000. El mismo es controlado por el Ministerio de Desarrollo social con dinero que sale del ANSES.

Este programa tiene como finalidad que todos los argentinos tengan accesos a la canasta básica alimentaria. Además, no reemplaza a ningún otro programa del Estado.

Cuáles son los requisitos para recibir la Tarjeta Alimentar

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos hasta los 14 años

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Personas con discapacidad que sean titulares de AUH sin límite de edad

Mujeres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar se implementa de forma automática, por lo que no es necesario realizar ningún tipo de trámite. Una persona puede consultar si es parte del programa a través de la página oficial de “Mi Anses” o llamando a la línea 130.

Por otro lado, los beneficiarios que no estén percibiendo el cobro de la Tarjeta Alimentar, pueden realizar el reclamo en esos mismos medios.

Tarjeta Alimentar: cómo consultar el saldo

Banelco: 011-4320500

Red Link: 0800-222-7373

Tarjeta alimentaria de débito Mastercard azul: 0810-666-4803

Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

Mensajes de texto: la Tarjeta Alimentar da un número de contacto donde se pueden enviar SMS gratis

