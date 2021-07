Nanni propone que Juntos por el Cambio presente "una figura disruptiva”

El diputado nacional por Salta dialogó con Radio CNN Salta respecto a la conformación de los frentes electorales que se enfrentarán en los comicios nacionales. La Unión Cívica Radical junto a al PRO Salta y Ahora Patria formaron Juntos por el Cambio +.

“Tenemos que simplificarles la decisión a los ciudadanos, hay mucho descreimiento. Hay dos calendarios electorales, hay una multiplicidad de frentes, son más de 600 partidos inscriptos, 600 maneras diferentes de ver las soluciones en Argentina. Creo que la gimnasia política que tiene el salteño es buena, hay mucha participación, hay que ver ahora cómo afecta la pandemia en las elecciones. Hay que garantizar la seguridad sanitaria”, analizó el presidente de la UCR Salta.

Respecto a la conformación de la alianza, señaló que no fue fácil, sin embargo se trata de una “coalición nació en el 2015, se consolida, fuimos gobierno ejecutivo por cuatro años, muchos creían que no íbamos a poder reeditar Juntos por el Cambio y ya es un objetivo cumplido. Ahora nos toca conformar las listas, nuestro primer objetivo es no perder competitividad y llegar colisionados en una sola lista”.

Nanni dijo que entre las principales preocupaciones del frente se encuentran las políticas públicas poscovid, la recuperación del empleo, la economía, la seguridad, el turismo, el tema impositivo.

El dirigente analizó que “si el oficialismo ocupa 7 bancas más de las que tiene va a obtener quórum propio, eso significa que no le va a tener que consultar nada a nadie para hacer las modificaciones y reformas que quieran hacer. Eso es muy peligroso. Tenemos que ser competitivos para evitar eso, yo no estoy pensando en un nombre desde el radicalismo sino desde el frente. Me encantaría que podamos presentar a una figura disruptiva".