Ebrios al volante podrían pagar su asistencia médica: "Es un granito de arena para salvar vidas"

En las últimas horas se conoció un video publicado por el propio gobernador Gustavo Sáenz, respecto al cobro por asistencia médica por accidentes de tránsito causado por personas ebrias al volante o que provocan algún siniestro vial por imprudencia y que terminan siendo asistidos en el hospital San Bernardo, causando gastos al Estado.

Durante la mañana de hoy el móvil de la CNN-Salta 94.7, buscó la opinión del titular de la Secretaria de Tránsito Municipal, Matías Assennato quien apoyó la idea y habló de ir mucho más allá incluso. "Me parece excelente es una muy buena decisión este avance que ha tomado el gobernador Gustavo Sáenz para cobrarle a aquellos que deliberadamente ponen en riesgo su salud, la de terceros y el Estado tiene que cubrir esos costos".

En la oportunidad, señaló que incluso "hay muchos casos de personas que van sin cascos y terminan en el hospital público o accidentes de personas que cruzan el semáforo en rojo, que circulan usando el celular, todo ese tipo de imprudencia que realizan los conductores y que tenemos que cambiar, esta decisión que ha tomado el gobernador lo acompañamos".

Assennato cree que se suma a muchas otras iniciativas que buscan reducir los siniestros viales "Tiene que servir de manera preventiva porque va ser una cuestión más que nosotros ponemos en la cabeza de los conductores para decir "no tengo que usar celular" tengo que usar casco no tengo que tomar al conducir no tengo que cruzar un semáforo en rojo".

El Secretario de Tránsito opinó respecto al comportamiento de los conductores salteños. "El problema en Salta es que no queremos cumplir, todos conocen que hay Ley 0 de alcohol no lo quieren cumplir, todos conocen que no se puede cruzar un semáforo en rojo, lo hacen. Todos conocen que deben usar casco, además porque salva vidas, sin embargo no lo hacen, contra ese cambio de culturas viales estamos yendo. Es un granito de arena que va salvar vidas".

Respecto al pago de multas considerado por el Gobernador como no suficiente dijo: "Es así, hay gente que estaciona todos los días en rampas de accesibilidad y pagan la multa, al día siguiente vuelve a estacionar y vuelve a pagar, nuestra mirada no es recaudatoria, queremos que la gente no cometa imprudencias que pueden costar vidas. Desde la Municipalidad estamos avanzando en el Scoring, algo que el gobernador acompañó como Intendente, éste permite sumar educación vial a la multa tradicional, la económica, vamos por algo más" concluyó para La Mañana de la CNN Salta.