Cobros en salud a conductores ebrios: proponen sumar a los que usan mal el casco

Siguen las repercusiones tras el planteo hecho por el gobernador Gustavo Sáenz, para avanzar en el cobro de la atención médica a conductores ebrios que terminan accidentados o protagonizando siniestros viales, entre otros episodios que concluyen en urgencias dentro de los nosocomios públicos.

Esta situación no solo impacta en la Capital, sino por otros puntos de la provincia, como ser Orán donde también tienen un incremento en la cantidad de alcoholizados, accidentados, viendo con buenos ojos que se pueda “tomar al toro por las astas”.

Así lo dijo el doctor Fabián Valenzuela, gerente del hospital San Vicente de Paúl quien en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- quien primeramente resaltó que en el caso de este nosocomio, no solo reciben accidentados de Orán, sino de todo el norte provincial, con obra social o sin ella. “Somos la primera estación de asistencia médica”, indicó.

“En agosto tuvimos muchísimos accidentes, con atenciones de alta complejidad, internaciones prolongadas y de todo el norte… hay que tomar el toro por las astas”

Dicho esto amplió a que no solo deben atender a los alcoholizados, sino a los que hacen mal uso del caso o no los usan. “Esos también deberían pagar el 100% (de la atención médica), en su mayoría son chicos jóvenes, las secuelas les quedan de por vida; a lo que dijo el gobernador, agregaría la gente que no cumple las reglas de tránsito y conductores de motos”, subrayó.

Como si fuera poco, Valenzuela sumó como arista la deuda de las obras sociales por las atenciones, con pendientes que datan desde 2022 inclusive, esperando la sanción de la ley para cobrarle a las prestadoras. “Tenemos muchos pacientes de obras sociales asistiendo al sistema público por el tema del copago y del plus”, mencionó como dato, anticipando cartas documento a las mismas para que cumplan con las deudas.

“Deberíamos habilitar también una guardia de psiquiatría, el consumo ya me está preocupando”