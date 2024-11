Reclamos, dudas y ausentismos en la vuelta a clases en la Esc. Castellanos

Tras el episodio ocurrido días atrás donde se produjo la intoxicación de sus estudiantes por una fuga de gas, fue este martes cuando retornaron las clases presenciales en la escuela Joaquín Castellanos, en pleno centro de la ciudad de Salta.

Sin embargo, muchos fueron los padres que enviaron a sus hijos a clases con duda y miedo, espetando que desde el establecimiento los obligaban a asistir pues deben rendir materias finales, mientras otros tutores decidieron que los chicos no concurran, la no tener un grado de certeza o tranquilidad en torno a lo ocurrido con la fuga de gas.

El móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo presente en el establecimiento donde dialogó con algunas madres, quienes comentaron que fue anoche, cerca de las 21:00, cuando por mensaje de WhatsApp indicaron que los chicos debían hacerse presentes ante la obligatoriedad de deber rendir exámenes.

“Obligan a los chicos a venir porque hay pruebas”, indicaron las madres quienes agregaron que algunos alumnos “tienen miedo de venir”, como también que muchos padres decidieron no enviar a los hijos. “Dijeron que no iban a venir, no importa si sacaban un uno, si amonestaban pero decidieron no venir”, agregaron.

Algo que aseveraron sería la falta de información por parte de los directivos en torno a explicaciones de lo ocurrido días atrás y que padres habrían averiguado que no hubo reclamos o presentaciones por la fuga de gas. “Queremos que se informe qué pasó el jueves y viernes, eso queremos saber”, indicaron.

“Algunos padres están viendo qué responde el director, gracias a la prensa esto se hizo público, así como pasó en la escuela Sarmiento, no queremos que haya otro colegio donde ‘la tercera es la vencida’”, reclamaron para concluir.