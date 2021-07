Dolor en la familia del peluquero fallecido: "Era una buena persona y me lo robaron"

Conmovido aún por la repentina partida de su hijo, Juan Carlos, padre del reconocido y querido peluquero Matías Ruiz, habló en exclusiva con InformateSalta, y lo recordó como “una buena persona” que era muy querida dentro de su entorno.

“Fue un hijo modelo, muy lleno de empatía, le sobraba la empatía, era de cosechar amigos, de colaborar, y de solidarizarse y ayudar a cuanta gente pudo”, describió visiblemente golpeado por la tragedia.

Juan Carlos señaló que era “una personita muy dócil de tratar”, que si bien tenía su carácter como todos, era buena persona. “No lo digo yo, lo dice mucha gente, me robaron un muchacho lleno de vida, me lo robaron, me robaron la vida, le dije que no voy a descansar porque quiero aclarar esta situación”.

En la oportunidad, agradeció todas las muestras de afecto y colaboración por parte de la gente que se sumó a la campaña para repatriar los restos de su hijo a Tucumán. “El día de ayer una gente muy allegada a él, chicas que estaban con él cotidianamente se preocuparon por hacer una campaña, gracias a Dios se concretó sólidamente”.

Finalmente, aclaró que no descansará hasta que la muerte de Matías se esclarezca. “La policía no hizo las cosas como debían hacer, pero a partir de ahora vamos a tener que hacer las cosas como corresponde”, finalizó.