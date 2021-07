La Comisión contra la impunidad cumple 10 años en la búsqueda de Justicia

La organización que reúne a familiares de victimas de femicidios, siniestros viales y desapariciones, entre otras causas, cumplirá el 12 de agosto 10 años de actividad ininterrumpida, realizando además este viernes su marcha 542 alrededor de la plaza 9 de Julio a partir de las 19:00.

Al respecto, Raúl Córdoba, referente de la organización diálogo con InformateSalta dónde adelantó las acciones que se realizarán por los 10 años del movimiento y el trabajo que se realizó durante este tiempo.

Primeramente contó que el jueves 12 de agosto se hará una ofrenda floral para todas las víctimas de accidentes de tránsito en el monolito de estrellas amarillas, ubicado en avenida San Martín y Catamarca, que también cumple 3 años. También se realizará una marcha simbólica con suelta de globos conmemorando las 546 marchas.

El referente de la organización de la cual participan entre 40 y 50 personas criticó: “Siempre buscamos el juicio oral y público, no los juicios abreviados. No somos los dueños de la verdad, para eso está la justicia. En estos años nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ¿qué hicieron los miembros de los tres poderes?”.

Córdoba continuó en su reflexión diciendo que “no hay una semana que no se sumen victimas, pero no se han modificado leyes provinciales que se pueden cambiar”. Es por eso que desde el movimiento están buscando la modificación del código procesal penal en aspectos que refieren al imputado de homicidio culposo, según comentó.

Córdoba, quien también es edil capitalino, apuntó a sus compañeros del Concejo Deliberante al decir: "No escuché a nadie decir 'yo voy a trabajar esto, nosotros tenemos proyectos específicos'; en el Concejo Deliberante pedimos la modificación de la ordenanza 14/395, dónde se especifican las sanciones a los conductores por manejar en estado de ebriedad, la inhabilitación de la que habla la ordenanza se da en la reincidencia, nosotros queremos que se inhabilite por 180 días la primera vez que se viole lo establecido”.

“Esto es algo con lo que vivimos pero buscamos construir cosas positivas”

La organización busca desde hace casi 10 años justicia por las victimas que aun no recibieron respuesta de la justicia. Las primeras semanas de cada vez realizan una marcha alrededor de la plaza 9 de Julio buscando que sus voces sean escuchadas, durante la pandemia y el confinamiento continuaron reuniéndose vía zoom.