La historia de amor de Iván de Pineda y Luz Barrantes: están juntos hace más de 20 años y la paternidad es un asunto pendiente

Hace años que es uno de los conductores de televisión más queridos y respetados del medio. A fuerza de trabajo y profesionalismo construyó una sólida carrera que comenzó cuando, con 16 años, se destacaba como modelo. No tardó en ser convocado por las más destacadas firmas internacionales: su trayectoria incluye desfiles en Nueva York, Londres y Milán. Es considerado uno de los modelos argentinos más cotizados en el mundo, habiendo trabajado para grandes marcas de moda como Diesel, Kenzo, Moschino, Versace, Verri, DKNY, entre otras. Pero es muy celoso de su vida privada y pretende mantenerla a resguardo.

Incursionó en la actuación, tanto en televisión como en cine, pero la conducción fue lo que siempre lo convocó, (una vez que descartó la posibilidad de convertirse en abogado): desde su rol de notero en el recordado programa El Rayo, en 1994, no paró de perfeccionarse para transformarse en un gran conductor.

Sin dudas, uno de los hitos más anecdóticos de su carrera fue cuando en 2006 se convirtió en el ganador del segmento de preguntas y respuestas del programa de Susana Giménez, El imbatible famosos. No sólo tuvo un desempeño brillante, sino que superó a otros rivales que, presuntamente, se creían mejor preparados que él. Demostró, con creces, que no sólo su imagen era uno de sus grandes atributos. En una entrevista con La Nación, Iván declaró: “Mi trabajo me da la oportunidad de conocer cunas de la sabiduría. Es impresionante. Porque hay gente a la que por ahí le divierte ir a los shoppings. Qué sé yo, cada uno va a lo suyo”. Se reconoce como un “gran leedor” desde chico, siempre interesado por aprender.

Será por eso que se lo ve como pez en el agua cuando conduce Pasapalabra, programa que conduce desde 2016 y que desde mañana se emitirá por Telefé, a las 19 horas, y que es uno de los pases del año (anteriormente era de El Trece).

Aunque de su carrera hay mucha información, de su vida personal la historia es otra, ya que tiene un perfil muy bajo, al igual que su mujer.

Lo que se sabe es que se conocieron cuando ambos tenían 12 años, ya que iban al mismo colegio y frecuentaban el mismo grupo de amigos. Su nombre es Luz "Luli" Barrantes, y es hermana del polista Martín Barrantes, ex pareja de la modelo y conductora

Están juntos hace 20 años, conviven desde 2018 y, si bien en un momento pensaron en casarse, luego lo descartaron: “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata", comentó Iván. “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales".

Con respecto a la posibilidad de tener hijos, Iván afirmó: "La paternidad siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar, me imagino cumpliendo el rol de padre".

Por Para Ti.-