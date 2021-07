El drama de Néstor: En silla de ruedas debe sortear un puente roto para ir a un comedor

Es noticia por estas horas el dolor que conmociona Salta ante el crimen de un adolescente de 17 años quien murió producto de una herida letal que unos sujetos le propinaron en la madrugada del domingo para robarle sus zapatillas, en la zona de Villa Asunción de la capital provincial.

Fue en la zona de este crimen donde surge otra noticia que tiene como protagonista a Néstor, un vecino quien perdió su pierna producto de un siniestro vial, se desplaza en silla de ruedas pero para llegar a un comedor, debe cruzar un puente en mal estado y necesita que se lo repare o refaccione de inmediato.

En diálogo con Somos Salta, este hombre contó quedó discapacitado para movilizarse. “Se me infeccionó la pierna porque tuve un accidente, se me molió todo el pie y por eso me lo seccionaron, me la cortaron (a la pierna) por arriba de la rodilla”, indicó sobre la secuela de un siniestro que tuvo hace 3 años.

En una situación de vulnerabilidad, Néstor se alimenta gracias a un comedor de la zona pero para llegar debe cruzar un puente, el cual está en muy mal estado, tiene un escalón en lugar de rampa y este hombre precisa de la buena acción de la gente para que lo hagan cruzar, a veces cargado.

“Está roto el puente, necesitamos otro para que hasta los chicos puedan pasar a la escuela”, solicitó un vecino de Néstor. Por su parte, una vecina dijo que “como está el puente, es imposible cruzarlo” y mucho más para este hombre con su silla de ruedas.

A veces sus hijos lo ayudan a pasar la estructura, en otras ocasiones un sobrino, pero hay días donde debe pedir que le busquen un plato de comida del comedor para que tenga su ración diaria. Mientras tanto, es su anhelo poder desplazarse tranquilamente en medio de sus dificultades.