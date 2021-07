Documentos "no binarios": Qué implican y cuándo comenzarán a hacerse en Salta

El presidente Alberto Fernández encabezó la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad para personas no binarias con lo cual el DNI, además de las opciones de sexo masculino y femenino, ahora no dejará de lado a las personas que no se reconocen en ninguna de esas dos identidades, facilitándoles la opción “X” para ellas.

Al respecto y en diálogo con InformateSalta la directora del Registro Civil en la Provincia, Verónica Saicha, analizó este cambio en la identificación de estas personas, cómo será el trámite y cómo será su aplicación.

“Nosotros ya teníamos varios pedidos de estos que debíamos mandarlos a la Justicia porque podíamos hacer el cambio pero había detalles, como el documento donde no podíamos poner ‘no binario’; esto ahora es un avance”, resaltó Saicha.

Si bien dijo que se habían hecho varias presentaciones para tales casos, explicó que recurrían a la Justicia “no por una cuestión caprichosa, podíamos hacer el cambio pero cuando nos encontrábamos con una situación porque no teníamos esto que aparece ahora, que es una X, llegábamos al sexo y no podíamos avanzar con el trámite”.

“Argentina es el primer país de Latinoamérica que trabajó sobre esta necesidad, esta nueva percepción de no sentirse masculina ni femenina”

Sobre el trámite, dijo que a partir del 26 de julio se podrá tener acceso a este DNI pero previamente “hay que hacer una rectificación del acta, que es lo mismo cuando se hace el cambio de identidad de género; en este caso no se autopercibe ni masculina ni femenina, entonces es consignado un acto administrativo y se hace el documento para masculiuno, femenino y X”, indicó Saicha.

Consultada sobre qué pasará con estas personas que, con su nuevo DNI o pasaporte, vayan a otro país y deban realizar algún tipo de trámite, la directora del organismo manifestó que “como toda cuestión nueva surgen varias dudas en su aplicación; hay convenciones internacionales que nos permitieron imponer esta incorporación, este gran paso que se irá reglamentando en la marcha”, concluyó.

“El presidente dijo una cosa muy cierta, no nos debe importar el sexo o género, sino que es una persona con derechos”