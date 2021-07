Darío Madile: “Hay muchos candidatos cañita voladora, que suben, explotan y desaparecen"

En un clima electoral diferente por la situación sanitaria de la provincia, Darío Madile, actual presidente del Concejo Deliberante y candidato a renovar su banca, dialogó con el periodista Federico Storniolo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta.

En concordancia con la pandemia que se sufre a lo largo del mundo, el candidato aseguró que esta campana es distinta a la que se realiza generalmente y comentó, “creo que la mejor campaña para aquellos que queremos renovar el Concejo Deliberante es sesionar como tenemos que sesionar y trabajar para lo que fuimos elegidos".

"No hay que mezclar lo que es la tarea legislativa con lo que va a ser la campaña”

Mostrándose esperanzado sobre una pronta salida de la pandemia y convencido de que la política debe acompañar a ese camino dijo: “Tenemos todos los elementos, todos los proyectos para poder legislar en base a la pospandemia y cuando hablo de legislar en base a la pospandemia estoy hablando de cómo vamos a ayudar a los vecinos”.

Sobre la labor que tuvo que realizar el Concejo Deliberante en medio de una situación imprevista Madile se mostró satisfecho, porque si bien para el candidato hay algunos temas que quedaron pendientes para trabajarse durante el resto del año también aseguró, “fue récord la cantidad de sesiones ordinarias con respecto a los últimos 15 años, y no solo récord en cantidad sino en calidad”.

Sobre su candidatura a concejal y la conformación de la lista que representa, el candidato comentó que, “más que nada en los lugares expectantes más cercanos a lo que es la primera candidatura, son personas que vienen trabajando desde afuera” y agregó, “hace 4 elecciones que venimos trabajando en conjunto y por eso entendemos cuál es nuestro proyecto de fondo que es el de transformar la ciudad”.

Muy entusiasmado con la propuesta política de su frente aseguró, “si vos buscas representatividad, lo vas a encontrar en la lista 225 porque se primó eso”, antes de comentar que, “el proyecto de Gustavo Sáenz a nivel provincial es muy amplio y entran nuevos actores a participar de este proyecto”.

Un tema que cobró importancia en el último tiempo es la capacitación de los políticos, sobre esto Darío Madile se mostró a favor y comentó, “últimamente esta poniéndose de moda los candidatos cañitas voladoras, que suben, explotan y después desaparecen, yo creo que desaparecen porque falta sustento”.

Sobre su experiencia y preparación, detalló lo siguiente, “hace 16 años que me preparé para recién ser candidato conociendo muchos cargos del ejecutivo municipal y la ciudad”.

Respondiendo las críticas del ex edil Martín Del Frari, el referente del Concejo Deliberante señaló que “muchas veces los candidatos aprovechan para decir cosas que suenan bonitas pero que no tienen sustento tampoco” y agregó que, “hay que ser respetuosos de las tareas legislativas, uno no tiene que decir que lo haría mejor que otro, uno tiene que decir como lo haría después que elija la gente si es mejor o no”.