Tenso cruce entre Benavides y Correa por los requisitos para ocupar un cargo legislativo

Ya se siente la campaña electoral que se desarrolla en Salta de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 15 de agosto, con sus candidatos manifestando sus ideas y propuestas a los salteños. En ese marco Candela Correa y Paula Benavides, actuales concejales capitalinas que buscan la renovación estuvieron dialogando y debatiendo en InformateSalta por Canal 9 Multivisión.

En el programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, las candidatas tuvieron un fuerte cruce al hablar respecto a la idoneidad para ocupar cargos legislativos. Paula Benavides comentó que le parece "fundamental que los candidatos que aspiran a una banca estén capacitados para la función que van a cumplir y esto es algo que lamentablemente hoy la clase política tiene la obligación de hacerlo, hay una Ley de Partidos Políticos que establece que los candidatos tienen que estar capacitados".

Esto la llevó a elaborar un proyecto que presentará en el marco del Concejo Deliberante para que "todos aquellos que ingresan a una banca del Concejo Deliberante sean capacitados con las herramientas básicas como ser técnica legislativa, derecho constitucional, la idea es que durante el receso legislativo se puede hacer una capacitación integral y crear un instituto de formación permanente".

La noticia no le cayó nada bien a Candela Correa quien no dudó en salir al cruce: "A dónde queremos llegar cuando decimos estar preparados. A una persona que está con un título en la mano hay que enseñarle sensibilidad social, hay que enseñarles a tener empatía con la gente, con el pueblo, podemos tener el titulo pero sino tenés la empatía podés vender a tu pueblo, no tiene nada que ver".

"Yo entré para poder ayudar a la gente, me vine preparando y capacitando, cometo errores como cualquier persona pero mis valores convicciones están desde el día cero, no quiero ser títere de nadie", añadió.

Para evitar más chispazos Benavides interrumpió y buscó poner paños fríos, "bajo ningún punto esto es un ataque particular, no soy partidaria de una aristocracia estudiada". A lo que Candela contestó: "Éramos compañeras de la facultad, hice hasta tercer año (de abogacía), por ahí gente que capaz no lo sabe. Hay gente que está súper preparada y no gobierna bien porque se fija en su propio beneficio".

Campaña en pandemia

Reconocieron que esta es una campaña distinta pero que “tenemos que cuidar al vecino, no queremos perder la presencialidad en los barrios, algo que no pudimos hacer el año pasado, hoy son reuniones chicas y en espacios abiertos pero queremos llegar”, hacia los ciudadanos.

Por su parte Correa, de Gana Salta, consideró que su campaña la viene realizando desde antes “dando actividad física, motivando al deporte, la campaña no es solo para renovar la banca sino siempre, tal vez por eso la gente está enojada” con la dirigencia política.

Sobre este punto y hablando de las necesidades de la gente, Benavides dijo que “hay mucha necesidad en los barrios, antes el vecino reclamaba obras y hoy necesitan trabajo, llevar el sustento a su casa, desde mi espacio buscamos proyectos integrales, dar herramientas a los emprendedores, fomentar microemprendimientos”. También consideró que “el descontento no termina en los barrios, una gran problemática es la inseguridad, la vemos relacionada con las drogas”, espetó.

En cuanto a Correa, dijo que los proyectos no deben buscar mejorar el ‘hoy’ sino “el mañana, estuve trabajando con Concejal por un Día y los jóvenes piden que la educación venga acompañada con la contención, ¿qué pasó con Gala Cancinos? No tenía la ayuda que necesitaba, creo que hay que trabajar con los jóvenes dándoles oportunidades”.

Por último y sobre la participación de las mujeres en las elecciones, Benavidez manifestó que “conformadas las listas, viendo la escasa participación de las mujeres me pareció algo lamentable, hay muchas mujeres con capacidad”. Correa, en su opinión, subrayó que se siente orgullosa “de motivar a otras mujeres a entrar a la política, que rompan con los estereotipos de la sociedad, las redes son fundamentales y gracias a eso estoy en el lugar donde estoy”, concluyó.