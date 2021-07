Correa opinó sobre la “autocandidatura” de Chibán y dijo que debe plata al partido

Los candidatos a diputados, Roque Cornejo Avellaneda del Frente Juntos por el Cambio + y Rubén Correa por la Unión Cívica Radical dijeron presente en el programa de InformateSalta por Multivisión conducido por José María Zambrano y Noelia Pandolfi. Ambos comentaron sus propuestas y dieron su punto de vista sobre la política local y opinaron sobre la polémica candidatura de Héctor Chibán.

El ambiente se tensó en el momento en que Rubén Correa hizo referencia a Héctor Chibán, quien se autoproclamo pre candidato para las próximas elecciones, “Héctor Chibán tiene algunas dificultades, la primera es que se separó del bloque de diputados provincial y el segundo es que me debe plata” soltó el candidato que rápidamente pidió disculpas al aire y ante la consulta de los entrevistadores se explayó comentando que Chibán no realiza aportes desde diciembre y son aproximadamente 40.000 pesos por mes. “La carta orgánica dice que no se puede presentar alguien que mantenga una deuda con el partido”, explicó antes de retomar la cuestión política y comentar que en los próximos días estarían las listas conformadas.

Cornejo comentó que es muy importante que la ciudadanía sepa que el frente Juntos por El Cambio + se presenta como una oposición al gobierno de Gustavo Saénz. “Es muy importante porque desde la Cámara legislativa se cumple un rol muy importante, ese rol es el control del poder ejecutivo”, comentó Cornejo.

Por su parte Correa aseguró que hay que provocar una modificación de la crisis que estamos viviendo desde hace algunos años en Salta: “Hay que colocar de alguna manera las columnas que vayan construyendo la posibilidad de una alternancia política en el 2023” y agregó, “cuando uno ejerce la oposición tiene el rol de controlar fundamentalmente la ley de leyes, que es el presupuesto”.

Roque Cornejo se mostró muy crítico con los partidos políticos que ostentan la oposición, “en estas elecciones de medio término es cuando muchas personas, muchos partidos se disfrazan de oposición y no son realmente oposición”.

El debate finalizó con un saludo amistoso entre ambos candidatos que pudieron exponer sus ideas y principales puntos de vista sobre la política en este periodo pre electoral.