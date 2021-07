David propone un plan de reactivación pos-pandemia: “Hay que recuperar el empleo”

De cara a las elecciones del próximo 15 de agosto, Javier David, candidato a Diputado provincial por el frente “Gana” Salta, en "Sin Vueltas", programa conducido por Federico Storniolo, señaló que se encuentra abocado a trabajar en un plan de reactivación para la provincia, cuyo primer eje es recuperar el empleo.

David, quien no participa de una elección desde 2015, explicó que será una campaña diferente atravesada por la pandemia y las restricciones. “Es una campaña bastante cortita, donde de alguna manera uno trata de llegar con nuestros mensajes, nuestra idea, pero dentro de un contexto con grandes restricciones”, sostuvo.

Tras resaltar su experiencia y trayectoria en el ámbito político, dijo que su objetivo es poder ayudar a que a los salteños les vaya bien y que el gobierno pueda tener gente que aporte ideas. “Yo tengo un plan concreto, necesitamos salir de la situación de pandemia y empezar a reactivar la economía”.

“El gran desafío que vamos a tener es recuperar el empleo”

Con respecto a la polémica acerca de candidatos “no preparados” para ocupar determinados cargos, sostuvo que en Salta se ha exagerado con la idea de muchos partidos políticos de buscar personas famosas o conocidas por otros ámbitos y meterlos en la política. “Los partidos a veces han buscado eso debido a la falta de dirigencia política preparada”.

No obstante, no le cerró la puerta a todos aquellos interesados en participar. “La política como cualquier carrera, necesita una preparación, una capacitación, entonces, los que llegan por primera vez o los que viene de otros ámbitos que bienvenido sean deben abrazar esta carrera con vocación, con ganas, no es solo ser conocido, sino sobre todo dar respuestas favorables”

También se refirió a la renovación de la Cámara de Diputados. “En 2019 ha tenido una renovación importante, entró mucha gente que por ahí era la primera vez que hacía política y eso se ha notado también en los debates y en la posibilidad de agilizar proyectos y en las discusiones”.

“Está bueno poder participar de una Legislatura en que los debates no sean superfluos”

En la oportunidad, manifestó que la idea es poder ayudar no solo en lo que son las leyes que obviamente es el principal objetivo en la Legislatura, sino también en gestión. “Creo que puedo acompañar al gobernador a Buenos Aires a traer más obras, a buscar que vengan más vuelos a Salta, a buscar que se reactiven todo lo que tiene que ver con las actividades agrícolas, ganaderas, la minería”.

“La idea es ponerme a disposición para desde este lugar también lograr que Salta pueda sacar la cabeza”

Por último, diferenció al frente “Gana Salta”, que encabeza Matías Posadas y del cual forma parte, de aquel que lleva a Emiliano Durand como candidato. “Uno quizás está más identificado con el municipio y con el romerismo, el nuestro más con Gustavo (Sáenz)”, finalizó.