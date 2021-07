Exceso de velocidad e incumplimiento de normas, las principales causas de siniestros

Otra vez son noticia por aquellas personas que han perdido la vida en siniestros viales o colisiones que se produjeron en distintas circunstancias, lo cual preocupa al igual que el incremento de fallecidos en estos hechos terribles.

En ese contexto InformateSalta dialogó con Juan Carlos Sauma, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial quien manifestó su preocupación al respecto de estos hechos fatales pero también llamando a un mayor respecto de la normativa vial para cambiar un problema ya de tinte cultural.

“Lamentablemente este fin de semana, desde el domingo hasta ayer, tuvimos 4 víctimas fatales que no son números sino vidas y familias destruidas para siempre”, manifestó Sauma en primer lugar subrayando que estos hechos “se produjeron entre vehículos, protagonizados por motociclistas o conductores de automóviles, producto por ahí del exceso de velocidad o de la falta de respeto a la normativa de tránsito”.

Para ser más claro amplió que estos hechos deben llamar a la sociedad a entender “la responsabilidad como conductores, el domingo un menor perdió la vida al colisionar una camioneta que iba conducida por otro menor de edad; la responsabilidad también es del papá al darle a sus hijos la posibilidad de conducir un vehículo, no podemos darle la permisividad de conducir si no están con las reglamentaciones” fijadas por ley, planteó.

“Invocamos a la responsabilidad social, más allá que nosotros acudimos con normativas o controles, la sociedad debe entender que todos somos parte del tránsito”.

A esto Sauma planteó que Salta tiene “un problema cultural en el no cumplimiento de la normativa, muchos siniestros son por no respetar las normas viales, en el siniestro de avenida Bolivia claramente hay un exceso de velocidad; vemos que las causas son –hablando de forma objetiva- por el incumplimiento de las normativas y por la irresponsabilidad de muchos conductores y, por más que tengamos inspectores o policías viales controlando, si no hay responsabilidad de la sociedad en la normativa seguiremos viendo estos hechos”, manifestó.

Es por esto que desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial están trabajando para articular un trabajo en conjunto con los municipios así puedan realizar mayores controles a la par de la provincia, también ahondando en la concientización del uso del caso en los barrios sobre todo y capacitando a los docentes para que estos puedan educar a los chicos en las normas viales para, así, cambiar esta “cultura” de desapego a las normativas.

“La conducta del conductor también se trasladó a la siniestralidad, el incremento del parque automotor y esta seudo-normalidad también incrementaron los siniestros, por eso nosotros también aumentamos los controles intensos” para intentar causar mayor conciencia y evitar más fatalidades, concluyó.