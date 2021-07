Cofruthos también pedirá carnet de vacunación, no a clientes sino a trabajadores

En medio de las novedades en torno a los “permisos o habilitaciones” para personas que se hayan vacunado contra el COVID-19 en Salta, en las última horas se viralizó una imagen indicando que desde el próximo mes se va a pedir igualmente tal certificado para poder acceder al mercado COFRUTHOS, en la zona sur de Salta Capital.

Sin embargo dicho requerimiento será puntualmente para las personas que trabajan en los puestos o como changueros en el centro de abasto de verduras y frutas, como forma de incentivar la vacunación a quienes permanecen en el lugar, medida que no se aplicará para los clientes o público en general.

Así lo aclaró Enrique Vega, presidente de la cooperativa Cofruthos en diálogo con InformateSalta desde donde nos comunicamos para saber los detalles de la circular. “Esto para para quienes están permanentemente en el trabajo, no es para el público en general que va a comprar, es una forma de pedir a la gente que está dentro del mercado que se vacuna”, aclaró en primer lugar.

A esto indicó que “tenemos mucha gente que va a hacer changas, los changueros, que no quieren vacunarse, no quieren saber nada de las vacunas y entonces esta medida es para que, si no se vacunan, desde el mes que viene se pedirá el carnet”, no podrán permanecer dentro del predio.

Vega dijo que esta medida se tomó en consonancia con las últimas disposiciones del Gobierno y que ellos “como adelantándonos, como mercado grande que somos con mucho movimiento de gente, buscamos la forma que la mayor cantidad de personas que permanezcan dentro estén vacunadas”, aclaró destacando que siguen adelante con el cumplimiento estricto de todas las tareas y medidas sanitarias por la pandemia.

“El control lo haremos de forma interna con el personal de guardia, yendo por los puestos preguntando si están vacunados y pidiendo que exhiban el carnet”

Para despejar dudas, recalcó en que nunca “se habló del público en general, esto fue un comunicado interno para tratar de colaborar con la campaña de vacunación”, caso contrario se habría comunicado de forma masiva el requerimiento.

Por último destacó que en Cofruthos también estuvieron vacunando, con dosis disponibles para aplicarse en el centro de salud número 50 del mismo mercado. “Los últimos dos fines de semana se estuvo vacunando, vinieron del Centro de Convenciones y pusieron 2 puestos habilitados a la gente; ¡dando tanta facilidad es una tontera que no se vacunen, no se puede dejar pasar por alto esta oportunidad!”, dijo para concluir.